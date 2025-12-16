Sumar no se plantea salir del Gobierno pero ha exigido una reunión urgente con el PSOE para recibir explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas que, a su juicio, tiene "paralizado" a su socio en el Ejecutivo. "Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable", ha dicho el diputado de IU Enrique Santiago en una rueda de prensa en el Congreso, junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición, segçun informa EFE. Por ello, ha añadido, desde el espacio Sumar han pedido ya una reunión al PSOE con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó este lunes en su comparecencia antes los medios para hacer el balance político del año 2025 que vaya a remodelar el Ejecutivo como había pedido la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar. La escucho y la respeto, dijo el presidente antes de asegurar que está "muy orgulloso" del trabajo de todos los miembros del Ejecutivo, del PSOE y de Sumar y que no tiene previsto reemplazar a nadie. Solo, explicó deja el gabinete la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, para centrarse en la campaña electoral del Aragón, en la que es candidata socialista. Este mismo martes, la portavoz del Gobierno ha confirmado que este martes era su último día en el Ejecutivo en sus redes sociales.