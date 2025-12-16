Esperanza Buitrago Agencia EFE 16 DIC 2025 - 11:12h.

Pedro Sánchez dijo este lunes que Alegría sería sustituida por otra mujer

Jorge Azcón confirma el adelanto electoral en Aragón al domingo 8 de febrero

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que este martes cierra su etapa como miembro del Ejecutivo para dedicarse a su labor como candidata socialista a la Presidencia de Aragón. Ya este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su rueda de prensa para hacer balance del año dijo que el único cambio de su Gobierno sería la salida de Alegría para centrarse en su trabajo en la región aragonesa. En conversación informal con la prensa dijo que la sustituiría otra mujer.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué enorme orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la formación profesional y el deporte de mi país", ha escrito Alegría en las redes sociales.

Añade que ha sido muy feliz pero ahora inicia su "camino más emocionante".

"Vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza -asegura- para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra".

Alegría, sustituida por otra mujer

Alegría, que ofrecerá este martes su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de ministros, será sustituida en esa labor por una mujer.

Así lo avanzó este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas durante la recepción que ofreció a los representantes de los medios de comunicación por la Navidad.

Sin embargo, no concretó nombre alguno ni el momento en que hará efectivo ese nombramiento.

Elecciones anticipadas en Aragón

El presidente popular de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este lunes, casi a la vez que Sánchez confirmaba la salida de Alegría, el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería.

El adelanto, el primero en la historia de la autonomía, se produce después de un año y medio de desencuentros entre el PP y Vox, antiguos socios de Gobierno, y tras constatarse la imposibilidad de llegar a un acuerdo que sacara adelante los presupuestos de 2026, con los de 2024 ya prorrogados.

El presidente dijo que esta decisión se debe al "bloqueo" y la "irresponsabilidad" de la oposición en general, y de Vox en particular, que no ha querido apoyar unos presupuestos históricos, por lo que ha tenido que convocar a los aragoneses a las urnas de forma anticipada para que expresen su voluntad y digan "cuál es el futuro que quieren para esta tierra".