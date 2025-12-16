Existen imágenes de Leire Díez en primera fila en actos del PSOE acompañada de altos cargos socialistas o como moderadora

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso formaban un grupo autodenominado ‘Hirurok’, nosotros tres, en euskera

El nombre de Leire Díez comenzó a escucharse en la prensa a finales de mayo, desde entonces se ha ido conociendo poco a poco los diferentes roles de la llamada ‘fontanera’ y siempre vinculados al PSOE.

La cúpula socialista lleva tiempo negando conocerla, ella misma ha asegurado que no tenía ni poder ni influencia, pero la hemeroteca apunta a algo más.

Existen imágenes de Leire Díez en primera fila en actos del PSOE acompañada de altos cargos socialistas o incluso moderando debates en Ferraz, compartiendo escenario con Pilar Llop y Carmen Calvo.

Su versión de que era una simple militante parece desquebrajarse a medida que avanzan las investigaciones judiciales que apuntan a su relación con Santos Cerdán.

Las muchas caras de Leire y las versiones que cambian constantemente continúan poniendo en entredicho el alcance real de Leire Díez en el PSOE.