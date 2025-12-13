La fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad y que se les impongan comparecencias en los juzgados

La detención de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso: lo que se sabe de la nueva y presunta trama corrupta que ha llevado a sus arrestos

MadridLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Elisa Lamelas ha solicitado que los tres salgan en libertad y que se les impongan comparecencias en los juzgados y retirada del pasaporte. Al no haber ninguna otra parte, el juez no podrá acordar prisión para ninguno de ellos.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados "con total colaboración", agregando que "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.