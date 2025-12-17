Logo de telecincotelecinco
La Audiencia Nacional pone bajo secreto la investigación sobre los pagos del PSOE

Sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid
Sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha decidido abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Además, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga", según dos providencias a las que ha tenido acceso Europa Press, una para acordar la apertura de la pieza y otra para dar traslado al Ministerio Público de su contenido, así como un auto para declararla secreta.

El PSOE entregó este martes al juez un pen drive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación.

