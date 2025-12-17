La Audiencia Nacional pone bajo secreto la investigación sobre los pagos del PSOE

Europa Press 17 DIC 2025 - 17:41h.

La AN abre pieza secreta sobre el pen drive de los pagos del PSOE en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

Santos Cerdán se ve víctima de una persecución "propia de la Inquisición" y niega "rotundamente" una financiación irregular en el PSOE

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha decidido abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálico entre 2017 y 2024.

Además, ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción "para su conocimiento e informe lo que a su derecho convenga", según dos providencias a las que ha tenido acceso Europa Press, una para acordar la apertura de la pieza y otra para dar traslado al Ministerio Público de su contenido, así como un auto para declararla secreta.

El PSOE entregó este martes al juez un pen drive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación.