MadridEl exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en el caso Koldo, ha comparecido este miércoles en el Senado donde ha afirmado que es inocente, que no es ningún corrupto, que tarde o temprano lo podrá demostrar y que está siendo objeto de una persecución "propia de la Inquisición”.

Después de advertir que se acogía a su derecho a no declarar sobre "hechos concretos" de la instrucción judicial, pero sí sobre el "contexto político", y de lamentar que ha sido objeto de "una forma de perseguir propia de la Inquisición", Cerdán ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, que ha iniciado el primer interrogatorio, cuestionando la veracidad de los audios que le incriminan.

El exsecretario de Organización socialista ha subrayado que "nadie está buscando la verdad" ni en el Senado ni el Congreso y ha acusado a los senadores de la comisión Koldo de contribuir a que se repita el "relato" de su implicación en esta supuesta trama y en su relación con la empresa Servinabar.

Ha asegurado que se están creando "titulares diarios" con "falta de rigor y evidencias" con los que se ataca su presunción de inocencia y se crea un "circo mediático" a su costa que es "mucho más rentable y fácil".

Las pesquisas se están haciendo "sin garantías" a personas "aforadas"

Además, ha incidido en que en el caso Koldo "no se investiga ningún delito concreto", las pesquisas se están haciendo "sin garantías" a personas "aforadas".

A preguntas de la senadora de UPN, ha negado ser "la cabeza de ninguna trama", ha explicado que él mismo paga a su abogado y que no tiene ninguna empresa.

"Conjeturas parciales convertidas en sentencia para dilapidarme en la plaza pública", ha resumido el exdirigente socialista quien ha considerado que Caballero "se imagina muchas cosas, pero no sabe muchas cosas, y se monta un película sobre suposiciones" en las que él no aparece.

Cerdán ha cuestionado a su vez la veracidad de los audios que aparecen en los informes de la UCO y ha recordado que "los peritos de la Guardia Civil dijeron al juez instructor que no pueden avalar la autenticidad" de los mismos.

"No es una conclusión que se deba pasar por alto alegremente", ha dicho Cerdán, quien ha estimado que tanto senadores como periodistas deberían estar investigando estos audios.

Además, ha negado haber intercedido en la gestión de los fondos de las primarias en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue elegido secretario general socialista.

Cerdán ha deseado "que la verdad se imponga" y cuando Caballero al final de su interrogatorio le ha preguntado si piensa pedir perdón, el ex secretario de Organización del PSOE ha respondido: "Si la verdad se impone, tendrá que pedirlo usted".

Niega ser socio de Servinabar

Cerdán ha negado ser socio de Antxon Alonso en la empresa Servinabar y que no tuvo relación con ese empresario, ni con la exmilitante socialista Leire Díez, ni con otro de los investigados judicialmente, Víctor de Aldama.

Cerdán ha contestado a Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, que no tuvo ninguna relación con Alonso ni con Díez, y que "si hubiera tenido algo, hubiera aparecido, seguro".

Luego, al senador de ERC Joan Queralt le ha respondido que "nunca" ha estado con De Aldama.

"Nunca ha estado conmigo ese señor", ha recalcado Cerdán tras recordar que salió de prisión provisional por colaborar con la justicia mediante "una declaración falsa".

Así, ha señalado que De Aldama le acusó de entregar dinero enfrente de la sede de Ferraz, algo que "no puede demostrar" porque no ocurrió, e incluso se ha mofado de que igual pretende hacer creer que lo hizo delante de los furgones de policía que suelen estar aparcados en la calle Ferraz.

Queralt le ha dicho a Cerdán que cree que mintió en su anterior comparecencia en esta comisión, el 30 de abril de 2024, pero que no sabe cuánto mintió, así como que respecto a la instrucción penal en la que está incurso es prudente y mantiene la "duda metódica" sobre su inocencia, además de recordar que Koldo García era "un confidente de la Guardia Civil".

Sobre si Cerdán era socio de Antxon Alonso en la empresa Servinabar, algo que él niega y de lo que se ha encontrado un documento pero en un cajón, sin registrar, Queralt ha recordado que el contrato de sociedad es consensual y que en estos basta un apretón de manos, siendo el documento tan solo una prueba.

"No tengo ninguna empresa", ha subrayado el compareciente en varios momentos de la sesión, y ha negado esa relación contractual con Antxon Alonso.

Queralt le ha preguntado además a Cerdán si acaso otra exdirigente socialista, Adriana Lastra, quien hoy es delegada del Gobierno en Asturias, pudiera ser "su mejor defensa".

Cerdán ha dicho que no entiende la pregunta y Queralt le ha reconocido que la ha hecho "a mala idea", pero que se entiende lo que quiere decir, en probable referencia a la mala relación de Lastra con el exministro José Luis Ábalos, para implicarle a él y a su exasesor Koldo García en la acusación penal que afronta.

"Rotundamente" que no ha habido financiación ilegal en el PSOE

Santos Cerdán ha defendido "rotundamente" que en el periodo en que él estuvo al frente de la secretaría de Organización del PSOE, entre 2021 y 2025, no hubo financiación ilegal en el partido.

Cerdán ha negado que el PSOE se financiara de manera ilegal y ha subrayado que él no intervino en el manejo del dinero durante la campaña de primarias en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue elegido secretario general socialista.

La adjudicación de los túneles de Belate fue "limpia y transparente"

Durante la comparecencia en el Senado ha afirmado que la adjudicación de la obra del desdoblamiento del túnel de Belate, en Navarra, fue "limpia y transparente" y que él no tuvo ninguna relación con esa contratación pública.

Cerdán lo ha sostenido al ser interrogado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, tras indicar que no tuvo "ninguna responsabilidad en ningún nombramiento" ni en el Gobierno de Navarra ni en el de España, lo que "es totalmente mentira".

"No encontrará ni un mensaje, ni una llamada, ni una interlocución con nadie, con nadie, que haya hecho ninguna contratación en Navarra; ni una, ni una, insisto", ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, quien le ha mostrado fotografías de algunas de sus nueve reuniones, ha dicho, a las que asistió en ministerios relacionadas con obra pública en Navarra.