Expediente electoral a Pedro Sánchez: la junta estudiará el balance que hizo el pasado lunes

Expediente electoral a Pedro Sánchez: la Junta Electoral estudiará el balance que hizo el pasado lunes

La Junta Electoral abre expediente al presidente Pedro Sánchez por la rueda de prensa desde Moncloa que se produjo el pasado lunes 15 de diciembre, después de que el Partido Popular hubiese denunciado al presidente por haber hecho el balance anual en la recta final de la campaña de las elecciones de Extremadura.