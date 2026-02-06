"Nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, dando lugar a una nueva intensificación" en zonas ya aefctadas

Última hora de la borrasca Leonardo: Casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, la mayoría en Andalucía

El tren de borrascas continúa sin dar tregua, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que, a partir del sábado 7, una nueva borrasca denominada Marta azotará la Península, de modo que volverá a haber fuertes precipitaciones y rachas de viento, con especial incidencia en el sur y este peninsular.

Tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, la Aemet ha advertido a través de un comunicado de que el sábado "nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, dando lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos".

Marta dejará "precipitaciones persistentes" a barlovento de las cordilleras Béticas -donde se podrán dar acumulados de hasta 150 milímetros-, del sistema central, entornos del Estrecho y fachada mediterránea andaluza.

Aemet ha informado asimismo de que se producirán "rachas muy fuertes" de viento en el tercio sur y este peninsular, pudiéndose superar localmente los 90 kilómetros por hora.

Temporal marítimo

El temporal marítimo continuará siendo "significativo" en Galicia, Alborán, Baleares y, especialmente, en el Estrecho.

La borrasca Marta se irá disipando a partir del domingo 8, cuando se prevé que las altas presiones se establezcan en el sur peninsular, con las precipitaciones perdiendo intensidad, aunque podrán seguir dejando "importantes acumulados" en las Béticas y rachas de viento "muy fuertes" que quedarán restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y Baleares.

Aemet ha concluido el comunicado recordando que "teniendo en cuenta la persistencia de la situación y del potencial hidrológico asociado, se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ya que la virulencia e impacto del temporal podrían variar.