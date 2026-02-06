La detención se ha llevado a cabo en Madrid capital tras una denuncia anónima: el implicado se encuentra en prisión provisional

La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

MadridUn hombre ha sido detenido en Madrid por la Policía Nacional por retransmitir en directo a través de una aplicación de 'livestreaming' los abusos y agresiones sexuales cometidas sobre su propia hija menor de edad obteniendo a cambio monedas virtuales generadas por la aplicación móvil que, a continuación, intercambiaba para aumentar su popularidad y obtener regalos

La detención se llevó a cabo en la capital y conllevó el ingreso en prisión provisional, según ha informado la Policía Nacional. En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

Detenido por retransmitir agresiones sexuales a su hija menor tras un correo anónimo a la Policía

La investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es', canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta. Un canal que, concretamente, recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, y derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito.

En el caso de esta última, la investigación comenzó a finales del pasado mes de noviembre, cuando se recibió la información anónima a través del citado correo habilitado para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento la existencia de delitos relacionados con pornografía infantil.

De ese modo, y a través de ese aviso, después de varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de 'livestreaming' para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, utilizando como reclamo fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija.

Difundía en directo los abusos y agresiones sexuales y obtenía monedas virtuales canjeables por regalos

Según constataron, el detenido realizaba estos contactos a través de una aplicación de mensajería externa y difundía en directo los abusos que él mismo cometía sobre su hija menor de edad a cambio de obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos o mejora de posicionamiento en materia de visibilidad.

Después de identificarlo y detenerlo, tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Tras estos hechos, la Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir y perseguir este tipo de delitos, por lo que ha invitado a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva mediante el email 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es'.