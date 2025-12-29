En su balance del año, el líder del PP denuncia una "erosión de la convivencia" y una "degradación política" por los escándalos de corrupción y "el mal funcionamiento del Gobierno"

El Gobierno pide la dimisión de Alberto Nuñez Feijóo: "Lleva un año mintiendo" sobre la DANA

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este lunes balance del 2025, al que se ha referido como "el peor año del peor Gobierno en la historia democrática" de España ante lo que ha tildado como "colapso total del sanchismo", pasando a enumerar al mismo tiempo un total de "10 fracasos" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, contra el que ha vuelto a cargar duramente.

Desde la sede nacional del Partido Popular, en Génova, el dirigente gallego ha denunciado una "erosión de la convivencia" y una "degradación política" por los escándalos y la corrupción y "el mal funcionamiento del Gobierno" a lo largo del año", advirtiendo de su impacto en la vida de los ciudadanos, la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país.

PUEDE INTERESARTE Alberto Nuñez Feijóo promete que no ha borrado mensajes que intercambió con Mazón el día de la DANA

Alberto Núñez Feijóo señala los "10 fracasos" del Gobierno de Pedro Sánchez

En su exposición, reiterando que "2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo" y expresando seguridad en que 2026 "será el del cambio", el líder de los 'populares' ha incidido en que "durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político y moral que deteriora la confianza". "Los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles", ha reiterado.

En ese sentido, ha subrayado que "ese colapso total" se ha "manifestado en al menos 10 fracasos" del Gobierno de Pedro Sánchez: con la vivienda; la política migratoria; la "precariedad" de los jóvenes; la "desprotección" de las mujeres; la "desconfianza internacional"; la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos; el aumento de la pobreza; el "apagón impropio de un país desarrollado"; la corrupción; la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.

El líder del PP advierte de la difícil situación de España en su balance del 2025

"La situación actual de nuestro país es muy grave. Transitamos la decadencia", ha aseverado Feijóó desde Génova, para a continuación hacer un llamamiento a los españoles asegurando que "nada ni nadie" les va a "arrebatar la autoestima colectiva".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras asegurar que 2026 será el "año del cambio" en España, el jefe de la oposición ha recalcado que el PP "no va a quedar atrapado" en una "espiral de política destructiva" y, ante cada muestra de "degeneración", responderá con una idea "para la regeneración".

Feijóo contesta a la petición del Gobierno de Sánchez para que presente su dimisión

Paralelamente, Feijóo se ha criticado además que el Gobierno pida su dimisión tras sus mensajes con Carlos Mazón sobre la DANA, ante lo que ha asegurado que ha enviado a la jueza que investiga la gestión del desastre las conversaciones de WhatsApp que le pidió, mostrando su disposición a mandarle los mensajes que él le mandó al entonces presidente de la Generalitat, si se los reclama.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Es curioso que se me pida que dé una cosa que no me han solicitado. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo", ha declarado Feijóo, después de que los socialistas valencianos exijan a Feijóo que enseñe las conversaciones íntegras que intercambió con Mazón.

Al respecto, el jefe de la oposición ha recalcado que el no ha borrado los mensajes ni ha cambiado de móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. "Yo le he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha sentenciado.

"¿Por qué tengo que dimitir? ¿Por decir la verdad? ¿Por colaborar con la jueza? ¿Por entregar voluntariamente todo lo que la jueza me ha pedido?", ha exclamado, para añadir que "esto parece una broma", a propósito de la petición de dimisión que solicitó el pasado viernes públicamente la ministra portavoz Elma Saiz.

Feijóo busca gobernar en solitario, pero avisa: "Mi cordón sanitario es Bildu, no será Vox"

Por otro lado, Feijóo se ha reafirmado este lunes en gobernar en solitario si gana las elecciones generales, en línea con el compromiso que adquirió en el congreso nacional que la formación celebró en julio, si bien ha subrayado que el PP no hace un "cordón sanitario" a Vox sino a Bildu.

"Nosotros no somos el partido de Sánchez. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales para ganarlas. Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo", ha declarado el líder de los 'populares'.

Tras señalar que si el PP no logra una mayoría suficiente tendrá que conseguir "acuerdos para la gobernabilidad de España", ha insistido en que el "cordón sanitario" del PP "es Bildu" y "no será Vox ni los votantes" del partido de Santiago Abascal.