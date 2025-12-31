La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El fallo del Supremo supuso la salida de García Ortiz de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la 'mano derecha' de su antecesora

El histórico proceso que derribó al fiscal general del Estado: la caída de Álvaro García Ortiz

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia contra Álvaro García Ortiz, condenado a una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fallo del Tribunal Supremo supuso la salida de García Ortiz de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la 'mano derecha' de su antecesora inmediata, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado.

Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora, y con el voto discrepante de dos magistradas progresistas, puso fin a un mandato que venía agonizando desde que cinco de esos magistrados decidieron hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2024, encausar a García Ortiz por la filtración de que la defensa de González Amador ofreció a Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que le investigaba a cambio de eludir la cárcel.