El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo: "Es el momento de abandonar"
Solicita el cese antes de que el Alto Tribunal ejecute la sentencia y su inhabilitación
Lo que queda por saber de la condena por revelación de datos reservados al fiscal general: ¿fue por la nota de prensa o por una filtración a periodistas?
El fiscal general del Estado ha presentado su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo y antes de que el Alto Tribunal ejecute su inhabilitación. En una carta remitida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Álvaro García Ortiz solicita el cese antes de que se haga efectiva la sentencia: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, señala.
"Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", sostiene en la misiva, presentada a primera hora de este lunes.
La carta de renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
"El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad --siempre presente en mi mandato-- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como fiscal general", sostiene Álvaro García Ortiz al inicio del texto, que llega después de que el pasado 20 de noviembre fuese condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".
No obstante, y a pesar de dar este paso, García Ortiz expresa su "convencimiento" de "haber servido fielmente a la institución", "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".
Además, agradece al Gobierno su nombramiento como fiscal general del Estado, y expresa: "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo" al renunciar al cargo.