Han trascendido imágenes de dos parapentes abandonados en los montes de Ceuta

La entrada irregular de migrantes en Ceuta mediante el uso de parapentes ha salido a la luz tras una respuesta escrita del Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados, en la que el departamento niega que se hayan producido episodios de este tipo en la ciudad autónoma.

La cuestión fue planteada a raíz de una pregunta parlamentaria del diputado del PP Javier Celaya sobre la posible utilización de parapentes como nuevo método para cruzar la frontera española, el ministerio de interior respondió descartando la existencia de estos hechos.

Sin embargo, han trascendido imágenes de dos parapentes abandonados en los montes de Ceuta que habrían sido utilizados para acceder al territorio nacional, lo que apunta a la existencia de esta práctica.

Se trata de un sistema que implicaría un elevado riesgo tanto para la seguridad fronteriza como para la integridad física de las personas que lo emplean

La información sobre estos episodios se apoya en datos y testimonios recabados sobre el terreno por efectivos destinados en la zona, con conocimiento directo de los hechos, lo que refuerza la hipótesis de que este método de entrada irregular ya se estaría utilizando.

La posible implantación de este tipo de prácticas supondría un nuevo desafío para los dispositivos de vigilancia y control fronterizo, al tratarse de un método poco habitual y difícil de detectar.

Obligaría a adaptar los sistemas de prevención y los medios disponibles frente a formas cada vez más sofisticadas de inmigración irregular

En este contexto, la negación de la existencia de estos episodios complica la adopción de medidas preventivas y la planificación de respuestas operativas adecuadas ante un fenómeno que, de confirmarse, añadiría un nuevo elemento de complejidad a la gestión de la frontera sur.