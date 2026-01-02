Feijóo contactó con Mazón ante la “total desinformación” del Gobierno de Pedro Sánchez en las primeras horas de la emergencia

Alberto Núñez Feijóo avanza que entregará a la jueza sus mensajes con Carlos Mazón el día de la DANA

El Partido Popular ha defendido este viernes la actuación de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, subrayando que ha colaborado “de manera ejemplar” con la Justicia al remitir al juzgado de Instrucción de Catarroja un acta notarial con los mensajes de WhatsApp que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según fuentes del PP, Feijóo contactó con Mazón ante la “total desinformación” del Gobierno de Pedro Sánchez en las primeras horas de la emergencia, con el objetivo de conocer la situación de primera mano, proponer la coordinación entre ayuntamientos y diputaciones y solicitar que se ofreciera información clara a la ciudadanía. Asimismo, expresó su disposición a desplazarse a Valencia con rapidez.

El acta notarial, enviada este viernes a la jueza instructora, recoge una decena de mensajes intercambiados durante esa noche. En ellos, Feijóo se interesa por el número de fallecidos y desaparecidos, pregunta si el Gobierno central se había puesto en contacto con la Generalitat y confía en que estuviera prestando ayuda. Además, insiste en la necesidad de que Mazón asumiera el liderazgo de la comunicación pública.

Acta notarial

En concreto, a las 19.59 horas, en el segundo mensaje remitido, Feijóo envía un mensaje de ánimo y le aconseja: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

En otro de los WhatsApps vuelve a incidir en la misma idea: “Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando”.

Este nuevo envío de mensajes se produce después de que Feijóo remitiera el pasado 24 de diciembre al juzgado los WhatsApps que recibió de Mazón el día de la tragedia. En esa misma comunicación solicitó que su declaración como testigo, prevista para el 9 de enero, se realizara por vía telemática, una petición que la jueza ha aceptado.

Tras las críticas recibidas, especialmente por parte del PSPV, por no haber aportado inicialmente la conversación completa, Feijóo aseguró el 29 de diciembre ante los medios que había enviado a la jueza únicamente lo que esta le había solicitado y mostró su disposición a remitir también los mensajes enviados por él mismo si así se le requería.

Finalmente, este viernes el líder del PP ha formalizado ese envío adicional mediante un nuevo acta notarial

Desde el partido han contrapuesto esta actuación con la del Gobierno central, señalando que mientras “desde el Gobierno se acusa a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes”, Feijóo ha optado por colaborar plenamente con la Justicia.