02 ENE 2026

Los socialistas lamentan los continuos episodios de violencia que están recibiendo en varias de sus sedes

La portavoz del PSOE en Jaén asegura que "no nos van a amedrentar"

El PSOE de Jaén ha expresado su más firme condena tras el ataque sufrido en su sede local de Jamilena, donde desconocidos han provocado destrozos en el letrero luminoso situado en la entrada del local. Desde la formación socialista han denunciado este acto vandálico como un episodio grave que atenta contra la convivencia democrática y han advertido de que la violencia y la intimidación no tienen espacio en una sociedad plural y libre.

Los hechos, que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades, han generado una inmediata reacción por parte del partido a nivel provincial. El PSOE ha subrayado que este tipo de acciones no solo suponen un ataque contra una organización política concreta, sino también contra los valores democráticos que sustentan la vida pública. En este sentido, han insistido en que ningún tipo de radicalismo puede imponerse mediante el miedo o la coacción.

La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero, ha sido una de las primeras dirigentes en pronunciarse públicamente. En un comunicado, ha afirmado que quienes protagonizan este tipo de actos no lograrán su objetivo de intimidar al partido ni a los militantes. “Si creen que van a amedrentarnos, se equivocan profundamente”, ha señalado, asegurando que el PSOE continuará trabajando con determinación por Jamilena y por el bienestar de sus vecinos y vecinas.

Culpan a los actuales "discursos de rencor"

Caballero ha mostrado su rechazo absoluto ante lo que ha calificado como un “acto de violencia” protagonizado por personas que, a su juicio, tratan de imponer el miedo, el odio y la confrontación como herramientas políticas. La dirigente socialista ha alertado además de que este tipo de comportamientos no surgen de manera aislada, sino que se ven favorecidos por un clima de crispación creciente. En ese contexto, ha apuntado a la existencia de un “caldo de cultivo” alimentado por discursos de rencor y agresividad promovidos, según ha indicado, por determinadas fuerzas políticas.

Desde el PSOE de Jaén consideran que este ataque debe servir como una llamada de atención sobre la necesidad de rebajar el tono del debate público y de defender con mayor firmeza los principios democráticos. Para los socialistas, la pluralidad política y la discrepancia forman parte esencial del sistema democrático, pero siempre deben expresarse desde el respeto y nunca a través de la violencia o la intimidación.

La vicesecretaria general ha reafirmado el compromiso del partido con un proyecto político basado en la convivencia, el diálogo y el respeto mutuo. En sus palabras, el PSOE seguirá defendiendo “con uñas y dientes” un modelo de sociedad que apueste por la igualdad, la libertad y la justicia social, tanto en Jamilena como en el conjunto de la provincia de Jaén, Andalucía y el resto de España.

Nuevo episodio de vandalismo y violencia contra la formación

Asimismo, Caballero ha recalcado que este tipo de ataques no lograrán silenciar la voz del partido ni frenar su actividad política. “No nos van a callar”, ha afirmado con rotundidad, subrayando que el PSOE cuenta con el respaldo de una amplia mayoría social que rechaza cualquier forma de coacción o amenaza como método para hacer política.

El ataque a la sede socialista de Jamilena se suma a otros episodios de vandalismo registrados en distintos puntos del país contra sedes de formaciones políticas, un fenómeno que preocupa a las organizaciones democráticas. Desde el PSOE insisten en que la respuesta debe ser firme y unitaria, basada en la defensa de los valores constitucionales y en la condena sin matices de cualquier acto violento.