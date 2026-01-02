Morant, tras los mensajes de Feijóo con Mazón el día de la dana: "Su prioridad fue liderar la mentira"

Ha calificado de "inhumana" la primera reacción de Feijóo a las muertes

Feijóo remite a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado este viernes responsabilidades políticas tras la difusión de los mensajes intercambiados la tarde de la dana entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, una tragedia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Morant ha insistido en que, después de “más de 400 días de mentiras”, Feijóo debería dimitir, al igual que ha exigido al actual ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca

A su juicio, no se puede “seguir encubriendo tanta mentira” y la sociedad valenciana necesita “justicia y verdad” para poder pasar página y avanzar hacia la reparación.

En un comunicado, la dirigente socialista ha subrayado que los mensajes conocidos evidencian que el Gobierno de España estuvo “desde el primer momento” a disposición de los valencianos y valencianas durante la emergencia provocada por la dana.

Según ha señalado, el contenido de esos WhatsApps supone “un punto y final” en lo que considera la estrategia de mentiras del PP encabezado por Feijóo y Mazón

En este sentido, ha acusado al presidente del PP de no ofrecer ayuda ni poner a su partido al servicio de las víctimas, sino de activar la maquinaria de Génova con fines políticos.

Morant ha calificado de “inhumana” la reacción inicial de Feijóo ante las muertes, asegurando que en los mensajes no realizó “ni una sola pregunta” por las víctimas y que su preocupación se centró únicamente en la estrategia y el control del relato.

Por todo ello, la líder del PSPV-PSOE ha afirmado que los intercambios de mensajes revelan a un Partido Popular “centrado en el relato y no en las víctimas de la tragedia” y ha concluido que “la mentira no tiene cabida en política”.