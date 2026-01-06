José Luis Ábalos pide al Congreso que reconsidere su suspensión como diputado

José Luis Ábalos, en prisión provisional, pide que se reconsidere su suspensión como diputado

El PP cita a José Luis Ábalos a la comisión Koldo del Senado el 8 de enero

Compartir







El exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que "reconsidere" su decisión, adoptada el pasado 10 de diciembre, de suspender sus derechos y deberes parlamentarios.

Ábalos afirma que se trata de una decisión "precipitada, indebida y arriesgada" en tanto que no se resuelva el recurso de apelación que presentó ante el Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre contra el auto de prisión del 27 de noviembre.

Así lo ha señalado a través de su cuenta de X, donde publica el escrito dirigido al órgano de gobierno de la Cámara Baja, fechado el 31 de diciembre y en el que pide ser restituido "al menos" hasta que se celebre la vista del día 15 de enero, fecha fijada por la sala segunda del Supremo para estudiar su recurso.

Los argumentos de Ábalos

La suspensión, señala Ábalos, "vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato" y "daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa".

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos pide votar telemáticamente desde la cárcel en el pleno del Congreso

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el pasado 10 de diciembre después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La decisión, en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conlleva la pérdida del derecho al voto, de la remuneración económica y baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.