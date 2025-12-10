Ábalos cree que todavía mantiene todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas

El Tribunal Supremo avala el procesamiento de José Luis Ábalos y Koldo García por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, ha solicitado a la Mesa del Congreso poder votar telemáticamente en el pleno de esta semana.

Ábalos alega que aún sigue siendo diputado y que mantiene todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas. Así lo ha señalado a través de su cuenta de X, donde publica el escrito dirigido al órgano de gobierno de la Cámara Baja, fechado el 9 de diciembre, y donde se acoge a uno de los apartados del artículo 82.2 del Reglamento del Congreso, que permite el voto telemático en "situaciones excepcionales de especial gravedad".

La publicación de Ábalos en la citada red social se produce pocos minutos después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

El paso dado este miércoles por el Supremo era necesario para que la Mesa del Congreso pudiera aplicar el Reglamento y suspender a Ábalos de sus atribuciones parlamentarias en virtud del artículo 21.2 del citado texto.

Dicho precepto señala que los parlamentarios quedarán suspendidos de sus derechos y deberes cuando haya un auto de procesamiento firme y se hallen en situación de prisión preventiva o cuando la sentencia sea firme y su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer sus funciones.