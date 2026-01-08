telecinco.es 08 ENE 2026 - 21:34h.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido uno de los mediadores que ha conseguido la liberación de los presos españoles

Última hora de Venezuela, en directo: el Gobierno confirma que hay cinco españoles entre los presos políticos liberados

La liberación de una parte de los presos políticos, entre ellos, algunos españoles, es el gesto más poderoso de que algo se está cambiando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y de que, aunque el régimen siga aparentemente casi intacto, sus dirigentes se están amoldando al paso que marca Washington.

Se nota en algunos privilegios en el sector petrolero, por ejemplo, pero también están dando pasos que hacen pensar en una hipotética transición a la democracia. Washington utiliza al chavismo para conseguir sus fines con los hermanos Rodríguez a la cabeza: Delcy en la presidencia y Jorge controlando el Parlamento, quien ha sido el encargado de anunciar la liberación de un "número importante" de presos.

"Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", decía el presidente de la Asamblea ante tantas cámaras que le apuntaban y que retransmitían sus palabras a nivel internacional.

El dirigente chavista ha reconocido el papel de varios mediadores, entre ellos el del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y entre los presos liberados hay varios ciudadanos de nuestro país.

Sobre los presos españoles liberados

Son exactamente cinco españoles los librados, según el Ministerio de Exteriores español, y estas serían sus identidades: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Bassoa, el canario Miguel Moreno, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. Han sido horas de enorme tensión y también de expectación junto al centro de represión 'El Helicoide', donde está Adriana Núñez.

Hay expectativa a las afueras de la prisión del servicio de inteligencia venezolano, conocida como 'El Helicoide', ante el anuncio oficial de excarcelación de presos políticos venezolanos y extranjeros. Hasta ahora se ha podido confirmar la liberación de cinco españoles y de figuras como la del yerno del considerado presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, además de dirigentes políticos.

En el lugar ya hay familiares pidiendo noticias porque no saben si estarán en la lista de los que saldrán en libertad en las próximas horas. Como los familiares de Miguel Moreno, el canario que lleva encarcelado desde el pasado 15 de junio, día en el que sus familiares dejaron de tener noticias de él. Hay también mucha incertidumbre, duda, pero así mismo hay esperanza y además de un fuerte despliegue policial en el lugar.