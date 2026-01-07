En Venezuela sigue bajo la confusión y la desconfianza mientras siguen llegando instrucciones de Washington: el cuerpo de seguridad toma las calles

Detención de Nicolás Maduro, en directo: EEUU comienza a retirar las sanciones a Venezuela para vender y transportar petróleo

En Venezuela reina, la confusión, también la desconfianza. Supuestamente, la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, atiende las instrucciones de Washington, aunque públicamente defiende el régimen heredado de Maduro, que sigue intacto. Mientras tanto, otras facciones exhiben su fuerza en la calle. Por ejemplo, el Ministro de Interior, Diosdado Cabello, parece el más reacio a una colaboración con Washington. Informa en el vídeo Osmary Hernández.

Así es, para el ex embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, Diosdado Cabello constituye el mayor peligro para la estabilidad y gobernabilidad de la Venezuela.

Cabello, por su parte, asegura que no deben equivocarse y que el arresto de Nicolás Maduro no constituirá el fin de la llamada revolución bolivariana, entre tanto, muchos ciudadanos tratan de retomar su rutina en busca de normalidad, pero cuando cae la noche, la ciudad queda sola y bajo control de los cuerpos de seguridad.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado este miércoles que el plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasa por tres fases, siendo la última la "transición" política en el país latinoamericano.

El plan de Trump en Venezuela

"Es un proceso triple (...) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos", ha declarado Rubio en declaraciones a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están "a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela".

El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a retirar de manera paulatina las sanciones económicas a Venezuela a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Se trata de un "acuerdo energético histórico" que beneficiará tanto a Washington como a Caracas y los aliados estadounidenses, ha asegurado este miércoles la Administración Trump, que ha anunciado que reducirá "selectivamente" las sanciones que lastraban la economía y la industria petrolera de Venezuela estos últimos años.