Oriol Junqueras ha apelado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a "vestir mayorías"

García Page sube el tono contra el nuevo modelo de financiación y considera mejor convocar elecciones

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha apelado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a "vestir mayorías" y así poder aprobar definitivamente el acuerdo para un nuevo modelo de financiación, después de que el Gobierno central y los republicanos lo alcanzaran este jueves.

Así lo ha dicho en el Consell Nacional reunido en la sede del partido este sábado, donde ha advertido que, en caso de que no se alcance la mayoría necesaria para aprobarlo, la alternativa supone que no haya nada de lo que se ha acordado, por lo que los recursos extra que recibiría Cataluña se quedarán en la "caja del Ministerio de Hacienda".

"El acuerdo de este jueves es muy importante porque permite disponer de casi 5.000 millones de euros más y porque aumenta la gestión del Govern sobre los impuestos recaudados", ha asegurado Junqueras.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia, sin paliativos", pues es una propuesta en la que "nadie pierde y todo el mundo gana".

Illa ha valorado así el nuevo modelo de financiación para las autonomías de régimen común acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, que avala el Govern socialista en Cataluña, pero que ha levantado críticas de otras comunidades autónomas de diferente color político.

En un Consell Nacional extraordinario del PSC, Illa ha defendido que es "el mejor sistema de financiación autonómica de la historia de la democracia española, sin paliativos".

El líder del PSC ha argumentado que es un modelo "más transparente y eficiente", en el que "nadie pierde y todos ganamos", ha apostillado.