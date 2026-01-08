"Conseguimos una nueva financiación para fortalecer Cataluña", ha señalado el líder de ERC, que insiste en "ganar más soberanía" y no renunciar a nada"

El anuncio ha sido comunicado junto a una imagen de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras estrechando sus manos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Así lo ha anunciado Junqueras en declaraciones a los medios tras la entrevista que ha mantenido en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, paralelamente, ha formalizado también el anuncio a través de sus redes sociales.

El acuerdo entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de financiación

"Conseguimos una nueva financiación para fortalecer Cataluña. Más recursos para los hospitales, para las escuelas, para los trabajadores, para las empresas, para autónomos. Estamos aquí para conseguir lo máximo para nuestro país y no vamos a renunciar a nada. Éste es el papel de ERC. Ganar más soberanía para Cataluña: reforzamos el país en beneficio de la gente".

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.