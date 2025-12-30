El informe, realizado por dos catedráticos, ha analizado los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024

José Luis Ábalos niega desde prisión que haya financiación ilegal en el PSOE o que tenga "pruebas delictivas" contra Sánchez

Compartir







Las conclusiones de un informe, realizado por dos catedráticos, descarta la financiación ilegal en la formación al no encontrar indicios de fondos no declarados, pero también habla de algunos gastos "llamativos" de la Secretaría de Organización, bajo la responsabilidad de José Luis Ábalos.

Los cargos mencionados son una comida para nueve comensales el Día de Navidad de 2019 en Valencia y gastos "extraordinarios" en una marisquería, La Chalana, partidas que representan entre el 4 y el 25 %, según el año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de Ábalos.

El informe que el PSOE anunció en julio para descartar irregularidades en sus cuentas en respuesta a la investigación judicial contra sus dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Este análisis, al que ha tenido acceso EFE, estudia los pagos en efectivo efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024, así como los fondos de la caja en metálico del partido.

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos pide ser juzgado por un jurado popular y no por el Supremo

Informe elaborado por dos catedráticos

El informe lo firman el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Félix Alberto Vega Borruego y el profesor de Derecho Financiero y Tributario, César Martínez Sánchez, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El análisis ha contemplado los apuntes de caja del PSOE, las liquidaciones de gastos y los comprobantes de la Secretaría de Organización, datos que este partido ha enviado también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno analiza en una pieza secreta los pagos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que Ábalos o su exasesor Koldo García se valiesen del PSOE para blanquear dinero de origen ilícito.

El PSOE. entre 2017 y 2024, destinó a la caja del partido 940.388 euros, de los que 126.858 fueron hasta 2020 a la Secretaría de Organización; mientras que a Ábalos se destinaron 19.637,97 euros, solo hasta 2019; al igual que ocurre con Koldo García, que entre 2017 y 2019 recibió 11.291,33 euros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cerdán recibió en efectivo 7.433 euros entre 2023 y 2024 y en su etapa, la Secretaría sólo pasó tres liquidaciones por valores de 237,83; 374,2; y 186,55 euros.

"Un sistema de caja coherente, cerrado y verificable"

El informe considera que el sistema de caja del PSOE en el periodo analizado es "coherente, cerrado y verificable" porque "todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas están correctamente documentadas".

Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria que el partido tiene en BBVA y, fuera de eso, el PSOE ingresó en esos años 7.283 euros de operaciones "esporádicas y plenamente identificadas" como la venta de ‘merchandising’, de chatarra o la ganancia de 1.000 euros en un premio de lotería, unos "ingresos atípicos" que suponen el 1 % del efectivo.

En todas las salidas de efectivo, se identifica al perceptor y área orgánica correspondiente. Y todos los pagos «presentan la estructura típica de un reembolso de gastos, con soporte documental y vinculación a actividades ordinarias del partido". Además, "no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería".

Los "llamativos" recibos de Ábalos: hasta 332 euros por un menú

En cambio, este informe sí ha encontrado algunos comprobantes de gasto «llamativos» pasados por la Secretaría de Organización en el periodo en el que Ábalos estaba al frente.

Han analizado en detalle las liquidaciones que superan los 2.000 euros y que engloban múltiples recibos. Aunque muchos de los tickets, que el PSOE conserva, se ven ya con dificultad, se apunta a que la mayoría de gastos, salvo algún repostaje y algún billete, se hicieron en restaurantes en el "eje Madrid-Valencia" y no solían exceder los 60 euros de gasto por comensal.

Pero hay excepciones, como tres facturas un mismo día para las que "no resulta evidente la explicación", otras dos en La Chalana a las 23:58 de un día de enero de 2020, un menú por 332 euros en este mismo restaurante, o el recibo de 100 euros por persona tras comer centollo y ostras. Los gastos que superan el umbral de los 60 euros por comensal eran el 4 % en 2018, pero en 2020 alcanzaron el 25 %.

A los catedráticos también les llama la atención un restaurante en La Massana (Andorra), una factura de Bruselas y otra de Brujas, ambas en Bélgica, al considerarlas localizaciones "llamativas".

"En general no consta la forma específica" en la que se llevó a cabo el pago y tampoco el destinatario en los comprobantes, con alguna excepción en la que aparecen Ábalos, su asesor Koldo García o el que era su chófer, mientras que en una ocasión el recibo está a nombre de la ex suegra de Ábalos.

Las hojas de liquidación, que el PSOE conserva, solían ir a nombre de Ábalos y contar con su visto bueno y el del responsable de la administración, mientras que en 2017 hubo comprobantes firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto.

El PSOE descarta la financiación ilegal, pero comprobará si ha sido estafado

El informe enviado al PSOE la pasada semana,, descarta financiación ilegal, pero tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización.

La formación le tocará ahora analizar si los investigados se han aprovechado del PSOE pasando gastos que no se corresponden con su actividad política y ver así si hay algún tipo de estafa de la que hayan podido ser víctimas, según indican fuentes socialistas.