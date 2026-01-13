Dice que Zapatero es el "presidente en la sombra" y que si "cae", Sánchez "va a tener que dar muchas explicaciones"

Sánchez presenta de nuevo bonificar el alquiler de vivienda y sus socios vuelven a decir no

Compartir







Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha roto su silencio mediático con duras declaraciones sobre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmando que “hasta hace nada” estuvo en España y se dedicó a ir de compras y a visitar una clínica estética en la calle Serrano de Madrid. El comentario lo hizo en una entrevista concedida al programa El Precio de…, que Telecinco emite este miércoles.

El hijo del exministro también ha abordado uno de los episodios más polémicos en la política reciente española: el conocido como ‘caso Delcygate’, que se originó a raíz de la parada del avión de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020. Ese incidente fue analizado por el Tribunal Supremo y los juzgados madrileños bajo la normativa comunitaria que prohibía la entrada de personas sancionadas por la Unión Europea al espacio Schengen.

Pedro Sánchez quien llamó a su padre para que acudiera a Barajas con la misión de evitar que la política venezolana pisara suelo europeo

En la entrevista también critica la supuesta influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien describe como “el presidente en la sombra” que dirigía la estrategia internacional de España y se habría beneficiado de actividades en Venezuela, sugiriendo que, si él “cae”, Sánchez tendrá que dar muchas explicaciones.

Además de los contenidos sobre Delcy Rodríguez y la política internacional, la entrevista aborda otros temas sensibles, como la relación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el rescate de la aerolínea Air Europa y las decisiones sobre la autorización del rescate de Plus Ultra.

PUEDE INTERESARTE Pradas comunicó a Cuenca durante la DANA que se iba a pedir el confinamiento de cuatro comarcas

Sobre la situación personal de su padre, Víctor Ábalos describe la relación cercana entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, defendiendo que su progenitor fue “la persona más leal que tuvo Sánchez”

Un vínculo que, según él, se rompió tras los escándalos políticos y el encarcelamiento del exministro en Soto del Real el pasado noviembre. Ábalos califica la estancia de su padre en prisión como difícil y afirma que lo ve como un “preso político” que se considera inocente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hijo del exministro también relata experiencias personales dolorosas, como episodios de acoso en carretera, y manifiesta su intención de hacer todo lo posible para sacar a su padre de la cárcel cuanto antes.