Pradas comunicó a Cuenca durante la DANA que se iba a pedir el confinamiento de cuatro comarcas

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa penal por la gestión de la DANA en la provincia de Valencia, avisó al entonces jefe de gabinete del president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, de que se iba a pedir evitar desplazamientos y decretar el confinamiento de cuatro comarcas la tarde del 29 de octubre. Así consta en un mensaje de audio de WhatsApp enviado por Pradas a Cuenca a las 20:15 horas, que ha sido aportado a la causa judicial.

En el audio se escucha, al final de la grabación, la llegada del primer aviso Es-Alert, emitido a las 20:11 horas, una diferencia horaria que podría explicarse por un desfase de cobertura

En el mensaje, Pradas señala que se había solicitado evitar desplazamientos en toda la provincia de Valencia y que se iba a decretar el confinamiento en la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l’Horta Sud y la Hoya de Buñol. Además, indica que dentro de esas comarcas se pediría a la población que se elevara a pisos superiores en viviendas cercanas a ríos y barrancos.

Sin embargo, ninguno de los dos mensajes Es-Alert enviados ese día ordenó expresamente el confinamiento. El primero, recibido a partir de las 20:11 en toda la provincia, instaba únicamente a evitar desplazamientos. El segundo, enviado a las 21:03 y limitado a las cuatro comarcas mencionadas, recomendaba permanecer en casa ante las fuertes lluvias, sin llegar a decretar un confinamiento formal.

Según el acta judicial de cotejo del audio, fechada el 12 de enero, Pradas acudió personalmente al juzgado de Catarroja para mostrar su teléfono móvil y verificar el mensaje

El acta señala que el audio, de 27 segundos, figura como enviado a las 20:15 horas y que su contenido coincide plenamente con el almacenado en el terminal de la exconsellera.

Ese mismo día, Pradas declaró ante la jueza que instruye la causa que se sintió “persuadida” desde Presidencia de la Generalitat para evitar el confinamiento de la población durante la emergencia. La exconsellera mantuvo además un careo judicial con José Manuel Cuenca para aclarar las contradicciones en sus testimonios.

El principal punto de fricción entre ambos son los mensajes enviados por Cuenca a Pradas en los que advertía de la inconveniencia de ordenar un confinamiento, llegando a afirmar en uno de ellos: “De confinar, nada”.