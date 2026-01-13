Logo de telecincotelecinco
España
Venezuela

José Manuel Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela: uno de ellos ha decidido quedarse en el país

Liberados otros cinco presos en Venezuela, lo que eleva el total a 17 en los últimos dos días
Alrededores de una cárcel de Venezuela. Juan Carlos Hernandez
CaracasEl ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España".

Uno "ha decidido mantenerse en Venezuela"

De los tres nuevos liberados, ha detallado el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana. 

