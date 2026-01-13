De los tres liberados uno ha decidido quedarse en el país y otro se lo está pensando

Venezuela libera 24 presos políticos, entre ellos Alejandro González de nacionalidad española y dos italianos

CaracasEl ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España".

Uno "ha decidido mantenerse en Venezuela"

De los tres nuevos liberados, ha detallado el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Albares ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.