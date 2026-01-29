El Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero y a la secretaria de Estado para Iberomérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el día siguiente, el viernes 6 de febrero.

Fuentes del PP han informado este jueves de estas citaciones e indican que Salazar, además de haber dejado sus cargos en el PSOE y en la Moncloa por acusaciones de abuso sexual, podría estar implicado en amaños de los avales de las primarias socialistas en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general por segunda vez.

En cuanto a Sumelzo, quien estaba citada en principio para el lunes 2 de febrero pero la cita fue aplazada por un viaje oficial, tendrá que contestar el día 6 sobre las ayudas públicas a la empresa aragonesa Forestalia, ha apuntado el PP.

Vísperas de las elecciones aragonesas

La comparecencia de Sumelzo, que fue diputada por Zaragoza entre 2011 y 2024, tendrá lugar en el último día de la campaña electoral al Parlamento de Aragón.

Con las comparecencias de Salazar y Sumelzo la próxima semana se alcanzará el centenar de las celebradas en la comisión del caso Koldo en sus veintidós meses abierta.