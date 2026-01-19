Europa Press 19 ENE 2026 - 12:25h.

El Tribunal Supremo acuerda mantener en prisión a Koldo García y José Luis Ábalos al considerar que existe un "alto" riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

En sendos autos, recogidos por 'Europa Press', la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por las defensas, que reclamaban la libertad de ambos.

Ábalos y Koldo recurrieron la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El Tribunal Supremo, contundente

La Sala subraya en sus resoluciones que no han variado las circunstancias personales ni procesales que motivaron el ingreso en prisión, y destaca especialmente la gravedad de las penas a las que podrían enfrentarse en caso de condena, así como la existencia de indicios sólidos de criminalidad. A juicio del tribunal, estos elementos refuerzan el riesgo de fuga, que considera aún "plenamente vigente", pese al tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar.

Las defensas, por su parte, insistían en que la instrucción se encuentra muy avanzada y que ambos investigados han mostrado disposición a colaborar con la Justicia, argumentos que no han sido suficientes para el alto tribunal. El Supremo recuerda además que la prisión provisional no supone un adelanto de pena y recalca que tanto Ábalos como García gozan del derecho fundamental a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.