La jueza aplaza al 24 de marzo la declaración de Santos Cerdán por presunto falso testimonio

Última hora de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado por los accidentes ferroviarios: la crisis en Rodalies toma el relevo a Adamuz

Compartir







La jueza que investiga al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por un presunto delito de falso testimonio en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, ha aplazado su declaración al próximo 24 de marzo a las 11.00 horas.

Inicialmente, estaba previsto que declarase el 5 de febrero

Fuentes jurídicas han indicado que la magistrada ha accedido a lo solicitado por la defensa del exdirigente socialista, que recordó que la Audiencia Provincial deliberará el 9 de febrero sobre el recurso presentado para que no se admita a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír.

La instructora admite que la resolución de dicho recurso puede condicionar la tramitación del procedimiento en caso de estimarse, por lo que fija la declaración un mes y medio después.

La querella de Hazte Oír, admitida el pasado mes de octubre, sostiene que Cerdán faltó “sustancialmente a la verdad” en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado al desvincularse del exasesor ministerial Koldo García

Según la resolución por la que la jueza acordó investigar a Cerdán, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión del ‘caso Koldo’ en la Cámara Alta, donde señalaba que Cerdán “habría faltado sustancialmente a la verdad”, al concurrir indicios de una clara desviación entre su narración y la realidad material por la que fue interrogado.

Así, detallaba que las “preguntas eran claras”:

“¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?,

¿Tenía conocimiento de que ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?,

¿Dio instrucciones para beneficiar a determinadas empresas?,

¿Tuvo relación empresarial directa o indirecta con Koldo García?”.

Y, subrayaba la jueza, “las respuestas del querellado también fueron claras”: “No, a todas las preguntas”, pese a que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “revelaría lo contrario”

Esto es, según la magistrada, que Cerdán habría contactado con García entre 2021 y 2023, tendría conocimiento de su papel como intermediario, habría dado instrucciones para beneficiar a determinadas empresas y habría mantenido una relación empresarial directa o indirecta con Koldo García.