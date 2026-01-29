Rocío Amaro 29 ENE 2026 - 13:42h.

Alfonso García, alcalde del municipio almeriense de Vera, ha presentado formalmente una denuncia por la difusión de contenidos injuriosos contra su persona en redes sociales

Los vecinos se han mostrado divididos entre el apoyo a la defensa de su honor y las críticas sobre la gestión municipal, mientras esperan que la investigación identifique a los responsables

AlmeríaEl alcalde del municipio almeriense de Vera, Alfonso García, ha presentado ante la Guardia Civil una denuncia por la supuesta difusión de contenidos difamatorios e injuriosos sobre su persona en algunas redes sociales. En un comunicado que ha hecho público, García ha señalado que no va a tolerar ataques a su reputación y honor basados en "falsedades, descalificaciones o insinuaciones infundadas".

El regidor ha subrayado que considera que se ha traspasado un límite al intentar perjudicarle mediante información falsa, y ha defendido su trayectoria política: "Mi compromiso en política siempre ha sido trabajar con honestidad y dedicación por y para Vera, con total libertad y sin ataduras. No dependo de la política ni económica ni profesionalmente, ya que mi condición de empleado público como maestro me permite ejercer mi responsabilidad con independencia".

García ha expresado su confianza en que la Guardia Civil pueda identificar a los responsables y que estos tengan que responder ante la ley por el intento de menoscabar su honor y su labor como alcalde.

Reacciones de los vecinos

La denuncia, al hacerla pública, ha generado comentarios de todo tipo entre los vecinos del municipio. Algunos han defendido la decisión del alcalde de llevar a cabo esta denuncia y consideran que es necesario proteger su honor ante ataques que califican de injustos: "Estamos contigo, no se puede decir cosas que no están seguras, tú ni caso, tú conciencia la tienes tranquila, eso es lo principal", comentaba un vecino. Otro añadía: "Cuando se cruzan líneas como esta, actuar es lo correcto. Mi apoyo a tu decisión de defender tu honor y tu trabajo por Vera, siempre con responsabilidad y dentro de la ley".

Sin embargo, también hay voces críticas sobre el momento y el enfoque de la denuncia: "Está muy bien que denuncie y que rinda cuentas a la justicia todo aquel que le haya difamado, si es que así se demuestra. Aunque muchos ciudadanos echamos en falta que con la misma vehemencia y determinación con la que denuncia cuestiones personales, lo hiciera con la interminable lista de problemas y deficiencias que sufre el municipio".

Otro comentario señalaba la rutina de los vecinos frente a los problemas municipales: "Muchas personas pueden ir a denunciar deficiencias a la ventanilla única del Ayuntamiento mediante escritos dirigidos a él, y otras al ver que las mismas no han surtido efecto lo hacen en redes sociales. No por ello se le falta el respeto a nadie".

Una línea roja para el alcalde

Alfonso García insiste en que su actuación busca poner límites claros ante ataques que, según su criterio, van más allá de la crítica política y traspasan la barrera de lo difamatorio: "Considero que se ha cruzado una línea roja al intentar hacerme daño mediante falsedades".

Con la denuncia ya presentada, el siguiente paso corresponde a la Guardia Civil, que deberá identificar a los responsables y determinar la veracidad de los hechos señalados en los contenidos difundidos en redes sociales.

El alcalde mantiene que su intención no es otra que proteger su honor y trabajo al frente del municipio, reafirmando su compromiso con Vera mientras la investigación sigue su curso.