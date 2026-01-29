Puente critica que el PP impulse una comisión de investigación en el Senado tras negarse con Angrois

Cree que "no están justificadas" las peticiones de dimisión y añade: "Cuando haya un funeral de Estado a las víctimas, estaré allí"

José Luis Ábalos anuncia que se jubila y se queja de que no le ha quedado otra opción tras ser "privado de todo ingreso": "Díganme de qué vivo"

Compartir







El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desdeñado el anuncio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear una comisión de investigación en el Senado tras el accidente de Adamuz, reprochando a los ‘populares’ que impulsen ahora este foro cuando se negaron a hacerlo con el accidente de Angrois.

Durante su comparecencia en el Pleno extraordinario del Senado para abordar el accidente de Adamuz, Puente ha reaccionado así a la comisión de investigación que el PP creará en la Cámara Alta para analizar el estado de la red ferroviaria española.

Ante ello, el ministro ha afeado en varias ocasiones que el propio Feijóo “votara en contra” de que se constituyera en el Parlamento gallego una comisión por el accidente de Angrois

“¿Por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013?”, se ha preguntado Puente, reprochando a los populares que le echen la culpa por Adamuz, mientras atribuyeron Angrois al maquinista.

En otro momento de su intervención, el ministro ha comparado la gestión de estas tragedias entre el PP y el PSOE, aludiendo a que el expresidente valenciano Carlos Mazón “tardó un año en dar una simple factura de un restaurante”.

Estas palabras han provocado los aplausos de la bancada socialista, a lo que Puente ha respondido pidiendo a su grupo que no aplaudiera, al considerar que no era “procedente”

Rechaza dimitir

Al final de su intervención, Puente ha defendido que ha cumplido “honestamente” con sus obligaciones y ha asegurado que “no están justificadas” las peticiones de dimisión lanzadas por varios grupos, entre ellos PP y Junts.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, ha espetado al PP que cuando se celebre un homenaje de Estado a las víctimas, estará allí y les mirará “a la cara”: “Porque yo sí puedo hacerlo y ustedes no son nadie para erigirse en sus representantes”

“Ustedes no representan a las víctimas, ni muchísimo menos”, ha añadido Puente, asegurando que cumplirá con su obligación “con la cabeza bien alta” y recordando que ha estado “en el puente de mando desde el primer momento”.