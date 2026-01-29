Junts exige desde el Senado la dimisión de Puente: "El sistema ha fallado en AVE y Rodalies"

Junts y ERC cargan contra Óscar Puente en el Senado por el caos ferroviario

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha exigido este jueves en varias ocasiones la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por la situación ferroviaria en la alta velocidad y en el servicio de Rodalies de Cataluña, advirtiendo de que su grupo ya había “avisado” de lo que podía ocurrir.

“Esto se ha acabado”, ha proclamado Pujol durante su intervención en la comparecencia de Óscar Puente ante el Pleno extraordinario del Senado

Hasta en tres ocasiones, Pujol ha pedido la dimisión de Óscar Puente, alertando de que “esto va en serio” tras las dos tragedias en Adamuz, en Córdoba y Gelida en Barcelona, al tiempo que ha cargado contra la forma del traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña.

“Estaba avisado por los que denunciamos que traspasar Renfe a Renfe es una idea perversa”, ha añadido Pujol, que ha advertido al ministro de que paren las máquinas: “O lo hacen por las buenas o lo harán obligados por la presión popular”.

Es más, ha ironizado con que el “desastre” del AVE da para una dimisión y el “desastre de Rodalies” da para otra: “Escoja el camino, pero dimita”

“Muertos en España y un muerto en una Cataluña desplomada, secuestrada por una no movilidad insufrible”, ha afirmado, subrayando que aunque AVE y Rodalies son situaciones diferentes, ambas son el resultado de “una incapacidad extrema” y de Gobiernos del PP y del PSOE, a los que ha señalado como responsables de estos dos fiascos.

En su segunda intervención, Pujol ha elevado el tono contra Óscar Puente y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “jugar con vidas humanas”, además de cargar contra el PSC: “Ustedes no matan, pero han jugado con vidas humanas”.

Erc: "Usted ha dimitido de facto de su responsabilidad"

Tras Pujol, ha intervenido la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sara Bailac, que ha reprochado a Puente haber “dimitido de facto de su responsabilidad” con Cataluña.

“Nada de lo que ha pasado la última semana, del caos descomunal de Rodalies, ha sido motivo suficiente para que se desplace a Cataluña y lidere esta crisis”, ha espetado

Bailac ha criticado que la seguridad ferroviaria “no se improvisa”, señalando que Cataluña necesita infraestructuras bien gestionadas y seguras, lo que requiere “inversión, buena gestión y liderazgo”.

En su segunda intervención, la portavoz republicana ha instado a Puente a dejar las “excusas” y solucionar el “colapso” de Rodalies, que “ha convertido la vida cotidiana de cientos de miles de personas en una odisea”. “Parar Rodalies es parar Cataluña y boicotear la economía”, ha concluido.