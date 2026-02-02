Última hora de la comparecencia de Feijóo en la comisión de la DANA: "Sobre Mazón no tengo ninguna autoridad"
Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso para dar explicaciones sobre las comunicaciones que mantuvo con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la tragedia. El presidente popular había asegurado públicamente que estuvo informado en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, pero tuvo que rectificar ante la jueza de Catarroja que investiga lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 cuando cientos de personas morían arrastradas por las riadas.
El líder del PP ha sido citado por la Mesa de la Comisión, con la mayoría de PSOE y Sumar, donde se prevé que repita lo que ya declaró ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión que hizo la Generalitat Valenciana de la DANA del 29 de octubre de 2024.
Carlos Mazón finalmente, tras la presión popular tuvo que dimitir después de que salieran los vídeos de su llegada al Cecopi y las diferentes declaraciones que evidenciaban que el president no respondía al teléfono lo que demoró la alerta a los ciudadanos.
La izquierda en el Gobierno sostiene que Feijóo "encubrió" a Mazón hasta que fue "insostenible" por lo que esta comisión de investigación servirá para que el líder de la oposición explique sus "mentiras e irresponsabilidades", así como por qué intentó "salvar" al presidente de la Generalitat Valenciana.
Ante la comisión de la DANA en el Congreso, también comparecerá, este lunes, María Amparo López, una de las gestoras de llamadas del 112 el día de la tragedia.
"Cómo justifica la permanencia de Mazón al frente de la Generalitat"
Feijóo responde que la responsable de Emergencias de la Generalitat fue cesada y subraya que Mazón ya dimitió, pero critica que los grupos políticos no pidan la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente por los accidentes ferroviarios de las últimas semanas.
Feijóo cree que la DANA era "una emergencia Nacional" y le correspondía al Gobierno tomar el control
El líder del PP apunta a varias leyes para acusar al Gobierno central de no hacerse cargo y asumir las responsabilidades de la DANA porque era "una Emergencia Nacional". La diputada vasca, Idoia Sagastizabal, le responde que "la competencia era de la Comunidad Valenciana! y Mazon "si quería podía haber solicitado el nivel 3" para que entrara el Gobierno central a asumir ese mando.
Feijóo culpa al Gobierno de querer liderar el relato para eso ya "hay otros partidos especialistas"
El presidente del PP ha respondido a la representante del PNV, que su partido ni él estaba "interesado en un relato", como lo sugiere sus indicaciones a Mazón para "liderar la información" sobre la DANA. "El Gobierno ha intentado culpabilizar a Mazón", ha asegurado Feijóo que lo acusa de organizar una campaña de movilización contra el expresident de la Generalitat.
La diputada del PNV le pregunta sobre qué sabía realmente de lo que estaba ocurriendo
"Desde las 19.59 hasta las 23.00 me comunique con Mazón con 23 mensajes de WhatsApp", la noche de la DANA, ha asegurado Feijóo y considera que ninguna otra persona lo hizo. "Nos comunicamos en lo que pude porque hubo caídas del servicio". Y después lo hizo a través de los medios. Sobre las 23.25 recibió un mensaje del expresident valenciano que confirmó la situación. "Me dijo que habían aparecido muertos".
¿Por qué no exigió desde el principio la dimisión de Carlos Mazón?
Feijóo no ha respondido a la pregunta, pero ha asegurado que "desde el principio le dije a Mazón que tenía que unir su futuro a la reconstrucción" y ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de "salir corriendo de Valencia".
El diputado de Podemos acusa a Feijóo de mentir
"No pude mentir porque he dado voluntariamente mis mensajes y eso demuestra" -según Feijóo- que no mentí. El líder del PP asegura que se mantuvo en contacto por WhatsApp con varios presidentes autonómicos "con Juamma Moreno y García Page".
Feijóo pide que se muestren los mensajes del presidente del gobierno a Mazón durante la DANA
El líder del PP asegura que su interés era que se coordinaran las administrativamente y apunta al Gobierno central de forma reiterada.
La recomendación de Feijóo a Mazón sobre la DANA: "La comunicación es la clave"
El líder del PP asegura que su interés era mantener a los ciudadanos informados de lo que estaba ocurriendo. "Le dije que liderara informativamente" y le envié "mensajes similares" a otros presidentes autonómicos. El diputado de Podemos acusa a Feijóo que su interés era "salvar la cara".
El diputado de Podemos pregunta directamente a Feijóo "Cuándo tiene la primera comunicación de Mazón"
Habló con WhatsApp a través de Mazón y "le preguntó qué estaba ocurriendo" y "si el Gobierno le estaba ayudando", pero no "hablé de dónde estaba". Así respondió Feijóo a la pregunta de Jesús Sánchez, de Podemos sobre si sabía que el entonces presidente de la Generalitat estaba en El Ventorro.
Àgueda Micò, de Compromís: ¿Por qué no le exigió a Mazón que subiera el nivel de Emergencia?
La diputada de Compromís pide al líder popular que asuma sus responsabilidades. Feijóo responde que "el presidente de un partido no puede ir por encima de los presidentes autonómicos" y apunta al presidente del Gobierno, como responsable de pedir "una emergencia nacional". "El Gobierno no ejerció sus responsabilidades".
La presidenta de la Comisión lee las condiciones y requisitos: 20 minutos para cada pregunta
La primera pregunta corresponde a la representante de Compromís y le pregunta sobre sus responsabilidades y la autoridad de Carlos Mazón en relación con la gestión de la DANA. La respuesta de Feijóo muy escueta y remite a la Constitución y no se responsabiliza de las decisiones del expresident de la Generalitat. "No tengo ninguna autoridad", ha sido rotundo el líder del PP.
El PP considera que su cita en la comisión de la DANA es una estrategia electoral del PSOE
El equipo de Alberto Nuñez Feijóo considera que su comparecencia en el Congreso por la DANA es una estrategia electoral del PSOE para ayudar a su candidata, la exministra Pilar Alegría, en la última semana de campaña de las elecciones de Aragón de este domingo, 8 de febrero. "Es un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría", aseguran a Europa Press fuentes de la dirección del partido.
En 'Génova' critican que los socialistas crean que puede tener más incidencia electoral en Aragón la gestión de Mazón en la dana de hace un año que la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida de este mes de enero.
El líder de los 'populares' se someterá a las preguntas de los representantes de los distintos grupos parlamentarios
Alberto Nuñez Feijóo se someterá a las preguntas de los comisionados de los distintos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara como presidente de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe. Diferentes vídeos y las declaraciones de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ante la jueza que investiga lo ocurrido ese 28 de noviembre de 2024, que aseguró que el exjefe de Gabinete de Mazón frenó el confinamiento poco antes de la tragedia.
Feijóo remitió a la jueza que investiga la DANA los 'whatsapps' que recibió de Mazón: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido que remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes de 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la tragedia. Mazón se cruzó mensajes con Feijóo desde las 20:08 horas hasta las 23.29 del día de la dana y según avanzaba la noche el 'expresident' admitió que "un puto desastre va a ser esto, presi".
