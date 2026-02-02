"Cómo justifica la permanencia de Mazón al frente de la Generalitat"

Zoe Armenteros 02 FEB 2026 - 10:17h.

Alberto Nuñez Feijoo ya declaró como testigo ante la jueza de Catarroja hace un mes en la investigación que sigue por la gestión de la Generalitat

Feijóo declara durante cinco horas ante la jueza de la DANA y mantiene que estuvo informado tras contactar con Mazón

Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso para dar explicaciones sobre las comunicaciones que mantuvo con el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la tragedia. El presidente popular había asegurado públicamente que estuvo informado en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, pero tuvo que rectificar ante la jueza de Catarroja que investiga lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 cuando cientos de personas morían arrastradas por las riadas.

El líder del PP ha sido citado por la Mesa de la Comisión, con la mayoría de PSOE y Sumar, donde se prevé que repita lo que ya declaró ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión que hizo la Generalitat Valenciana de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Carlos Mazón finalmente, tras la presión popular tuvo que dimitir después de que salieran los vídeos de su llegada al Cecopi y las diferentes declaraciones que evidenciaban que el president no respondía al teléfono lo que demoró la alerta a los ciudadanos.

La izquierda en el Gobierno sostiene que Feijóo "encubrió" a Mazón hasta que fue "insostenible" por lo que esta comisión de investigación servirá para que el líder de la oposición explique sus "mentiras e irresponsabilidades", así como por qué intentó "salvar" al presidente de la Generalitat Valenciana.

Ante la comisión de la DANA en el Congreso, también comparecerá, este lunes, María Amparo López, una de las gestoras de llamadas del 112 el día de la tragedia.