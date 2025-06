José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en Valencia, señala que el descontrol en el Cecopi tras la DANA era evidente

El jefe de Climatología de la Aemet ve incomprensible que la única medida el día de la DANA fuera pedir precaución en carretera

Se van conociendo algunos detalles más sobre la declaración y el informe que entregó a la jueza el jefe de climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana. En él alude a los avisos que ese organismo hizo y que no se tuvieron en cuenta. Confirma que nadie se ocupó del verdadero problema, que estaba en el barranco del Poyo.

Dos días después, según relata el jefe de Climatología de la Aemet en su informe entregado a la jueza, el descontrol en la CECOPI era evidente. "Claramente están desbordados. No saben cómo restringir el tráfico para permitir a esenciales 48 horas después", señalaba el informe.

Con miles de coches amontonados, los camiones no podían llegar a los supermercados y aquí alude a la actitud de Mazón. "Pues Mazón se est á poniendo muy serio, dice que quiere vía libre para llevar abastecimiento a los supermercados que se están quedando desabastecidos", continúa el informe.

"Nadie planteó algo que a mí me parecía claro: la cesión del mando a otros organismos nacionales"

Una ausencia de decisiones ante la falta de acuerdo también ante la llegada de refuerzos del Ejército por los problemas logísticos para alojarlos y la falta de cuadros de mando para aceptar más efectivos.

"Nadie planteó algo que a mí me parecía claro: la cesión del mando a otros organismos nacionales", decía ese informe. "Fue una falta de liderazgo. No se puede estar en una reunión horas y horas y no decidir nada", explica a Informativos Telecinco José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana.

Otra de las mencionadas es Pilar Bernabé, que al plantear confinar a la población llegó a decir: "Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?", dijo. "Cuando hay falta de toma de decisiones una persona que de naturaleza es decidida pues a veces se le escapan palabras malsonantes", se justificaba la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Mientras, los vecinos de Catarroja denuncian los problemas de alcantarilladao que sufren siete meses después.