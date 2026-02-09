"No se observa la existencia de nuevos hechos", indica la UCO a la solicitud del juez Peinado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que no hay nuevos hechos sobre el rescate de Air Europa para poder investigarlos.

Así ha contestado, en un oficio al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que pidió a la unidad investigadora que le informara de si habían aparecido hechos nuevos respecto al rescate de la aerolínea en pandemia después de la denuncia de un particular.

"No se observa la existencia de nuevos hechos", indica la UCO a la solicitud del juez, que actuó a raíz de que un particular asegurara que Gómez tendría fondos ocultos relacionados con ese rescate.

La decisión de Peinado tuvo lugar el pasado diciembre, después de que el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid frenara por cuarta vez su intento de investigar a la esposa de Pedro Sánchez por la ayuda concedida a la aerolínea de Globalia.

El órgano dio la razón a la defensa de Gómez y a la Fiscalía al considerar que la petición del instructor no tenía fundamentación y se refería a noticias periodísticas que no se investigan en la causa.

Peinado investiga a Gómez por cinco presuntos: delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.