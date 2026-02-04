Una jueza procesa a Alberto Royuela por falsedad en una publicación contra Begoña Gómez

Alberto Royuela es un ultraderechista que en 2007 entró en prisión por presentar denuncias falsas contra magistrados y fiscales

Una jueza de Madrid ha procesado al ultraderechista y activista en redes Alberto Royuela y a su colaborador Juan Martínez Grasa por una supuesta falsedad en la difusión de una conversación entre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el presidente del Attijariwafa Bank.

Alberto Royuela es un ultraderechista que en 2007 entró en prisión para cumplir una pena de año y medio de cárcel por presentar denuncias falsas contra magistrados y fiscales.

La jueza Carmen Rodriguez-Medel, que dirige la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 51, ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, para Royuela y Martínez Grasa por un delito de falsedad documental.

Difusión de una conversación en un canal en redes

En el auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, la jueza da diez días a la Fiscalía y al resto de las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o bien el archivo.

La jueza investiga un posible delito en la difusión de una conversación en un canal en redes denominado Expediente Royuela en abril de 2024, en un proceso que comenzó por la denuncia que interpuso el banco Attijariwafa Bank de Marruecos y en la que Begoña Gómez es perjudicada y declaró como tal el pasado 25 de noviembre.

En su auto, señala que de lo actuado "se desprende indiciariamente" que Royuela y Martínez Grasa publicaron en su canal Expediente Royuela una supuesta conversación entre Begoña Gómez y el presidente del Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, en la que se alude a unas cuentas bancarias de la esposa del presidente del Gobierno, "conversación que las partes niegan haber tenido".

"Los hechos han quedado indiciariamente acreditados"

Argumenta que los hechos "han quedado indiciariamente acreditados" por la declaración de El Kettani, que relató que la conversación nunca existió y que no conoce a Begoña Gómez, quien ante la jueza señaló que la conversación era falsa y que nunca ha hablado con el expresidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero de ello.

Por su parte, Royuela manifestó que se limitaron a reproducir un escrito que habían recibido de Rodríguez Zapatero y que saben que es de él porque compararon su letra con otros documentos del mismo y por una pericial saben que es la misma letra, por lo que ellos se limitan a leer lo que el expresidente del Gobierno escribe.

Mientras, Martínez Grasa no recuerda por qué vía les llegó, asegura que normalmente es por correo, generalmente de manera anónima, y aunque no realizan comprobación alguna, cree que esta conversación existió. Pero la magistrada concluye que "los investigados no han aportado versión exculpatoria que sea atendible", por lo que entiende que el caso ha de llegar a juicio oral.