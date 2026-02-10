El PP necesita a Vox y este se abre a entrar en Gobiernos: las exigencias de Abascal

"La mayoría de los españoles confía en la derecha para cambiar España", dicen desde el PP.

La cuenta atrás se acerca a su fin en Extremadura para que María Guardiola sea investida presidenta. Pero necesita los votos de Vox y ha anunciado esta mañana que irá a la investidura sin haber cerrado ningún pacto con los de Abascal. "Mi intención de presentarme a la investidura como presidenta de la Junta", ha dicho Guardiola. María Guardiola tiene hasta el 3 de marzo como fecha límite y con su anuncio presiona a Vox en esas negocaciones, informa Teresa Fernández Cuesta.

En Aragón se repite la situación. El popular Azcón deberá llegar a un acuerdo con Vox antes del 3 de mayo.

Así que con esto, el mapa es el siguiente, y son datos. El PP necesita a VOX en Extremadura, el PP necesita a VOX en Aragón y las siguientes elecciones en las que puede ocurrir lo mismo, el 15 de marzo, en Castilla y León.

Si el PP quiere cambiar las políticas pueden contar con Vox. Las líneas rojas parecen ser las "subvenciones a los sindicatos, políticas verdes, ideología de género, memoria histórica...". Estas son las exigencias y ahora también entrar en los Gobiernos.

Vox sube su apuesta agarrándose en sus buenas resultados. Y por parte del PP, Feijóo asume el resultado de las urnas "sumamos los dos más de un 50% de españoles que quieren un cambio" y desde su dirección se llama al acuerdo. "La mayoría de los españoles confía en la derecha para cambiar España, hay que aprovechar esta oportunidad. No podemos defraudarles".

Negociaciones que en Extremadura no han dado por ahora su fruto, y veremos qué ocurre en Aragón.