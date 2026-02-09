Vox ha sido uno de los grandes protagonistas de las elecciones de Aragón al duplicar su representación

Alberto Núñez Feijóo pide a Vox que no se conviertan en "un muro" tras las elecciones en Aragón

Las elecciones autonómicas de este domingo han dibujado unas nuevas Cortes de Aragón con un importante vuelco político. El Parlamento aragonés contará en esta XII legislatura con 30 nuevos diputados de un total de 67 y una menor pluralidad tras la salida de Podemos y el PAR. En este escenario, Vox ha sido uno de los grandes protagonistas al duplicar su representación, pasando de siete a 14 escaños, y convirtiéndose en un actor clave para la gobernabilidad.

Tras los resultados, Vox ya ha expresado su intención de entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular, con consejerías de peso y competencias reales. Así lo ha señalado su portavoz nacional, José Antonio Fúster, que ha subrayado que su formación quiere impulsar cambios en materias como las políticas medioambientales, la inmigración ilegal o la fiscalidad. El crecimiento de Vox condiciona aún más al presidente popular, Jorge Azcón, que ha pasado de 28 a 26 diputados.

¿Cómo se explica este avance de Vox en las últimas convocatorias electorales?

Pero, ¿cómo se explica este avance de Vox en las últimas convocatorias electorales? Los datos del CIS aportan algunas claves. La primera es la elevada fidelidad de su electorado: en estas elecciones aragonesas, alrededor del 75% de quienes votaron a Vox repetirían su voto, una cifra que incluso aumentaría en unas elecciones generales, donde ocho de cada diez votantes volverían a apoyar a Santiago Abascal.

A este respaldo sólido se suma un trasvase progresivo de votos procedentes del Partido Popular. Vox va ganando terreno poco a poco entre antiguos votantes populares, consolidando así su crecimiento dentro del bloque de la derecha.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos tiene que ver con los nuevos votantes. Vox se sitúa como la primera fuerza entre los jóvenes que votan por primera vez, especialmente en la franja de entre 18 y 20 años. Un segmento clave que se está convirtiendo en un importante caladero electoral para la formación.

El resultado final confirma además un giro claro a la derecha en Aragón. La suma de PP y Vox alcanza los 40 escaños, frente a los 25 que reúnen los partidos de la izquierda, ampliando la distancia entre bloques y marcando el rumbo político de la nueva legislatura.