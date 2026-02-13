Gonzalo Barquilla 13 FEB 2026 - 19:30h.

La relación de Daniel Sancho y Edwin Arrieta fue estrecha: un vínculo que oscila entre lo sentimental y lo financiero

La relación de Daniel Sancho con sus padres: Rodolfo medió en conflictos en su juventud

Compartir







La naturaleza de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta ha sido uno de los aspectos más debatidos tras el crimen en Tailandia. Ahora, la madre del español condenado a perpetua ha querido romper su silencio respecto a este asunto y compartir su valoración personal. "Yo creo que sí que hubo relación sentimental", ha señalado Silvia Bronchalo en la entrevista que ha concedido a 'De Viernes'. Una declaración que deja clara su postura respecto al vínculo personal entre ambos en agosto de 2023.

La madre de Daniel Sancho, además, ha deslizado que su hijo manejaba otros planes paralelos en aquellas fechas. "Su novia, en ese momento, había quedado con él allí", apunta la gestora financiera y exactriz, sugiriendo la coexistencia de varias relaciones en la vida de su hijo cuando se produjo el crimen. Un detalle que encaja con algunas de las tesis que distintos autores y analistas del caso han venido sosteniendo sobre la naturaleza no solo afectiva, sino también instrumental, del vínculo.

PUEDE INTERESARTE La cantidad de dinero que paga Rodolfo Sancho para que su hijo tenga privilegios en la cárcel tailandesa

La organización del viaje a Tailandia y las transferencias económicas

Entre quienes han investigado el caso, el escritor Joaquín Campos sostiene que entre Sancho y Arrieta existía un vínculo sentimental. Según relató a la web de 'Informativos Telecinco', ambos "mantenían una relación amorosa" y, de hecho, un mes antes del crimen planeaban viajar juntos a Ibiza, en Baleares, un lugar en el que habrían estado en diversas ocasiones. El destino, según el periodista, cambió a Tailandia por iniciativa del español, lo que obligó al cirujano -que "se encontraba en Chile"- a emprender un largo desplazamiento pasando por España. Para Campos, Arrieta era quien estaba "realmente enamorado", mientras que Sancho, bajo su criterio, buscaba sostener su nivel de vida gracias al apoyo económico del colombiano.

El escritor malagueño vincula directamente ese flujo de dinero con el móvil del crimen. Afirma que Arrieta llegó a entregarle unos "260.000 euros a título personal" y que proyectaban abrir un restaurante en Madrid, además de convivir en un piso alquilado en Barcelona tras el viaje. En su análisis, la motivación sería económica: "Se sabe que Daniel Sancho le mató por dinero, por eso quiso hacer desaparecer el cuerpo", indicó a este medio, apuntando además a que la familia de la víctima habría optado por no profundizar públicamente en determinados aspectos para preservar su intimidad.

Un "amigo" y cambios de versión

Otras fuentes que ha analizado en profundidad la relación entre ambos es el escritor José Ruz, conocido como Triun Arts, quien sostiene que tanto la naturaleza del vínculo como la planificación del crimen quedan respaldadas por los propios elementos del procedimiento judicial. Según expone, en el juicio quedó acreditado que Arrieta realizaba transferencias periódicas de entre 5.000 y 6.000 euros a Sancho a título personal, una cuantía que considera difícil de justificar únicamente como apoyo a su canal de YouTube, que contaba con escasa repercusión. Para esta versión, el flujo económico refuerza la existencia de un vínculo estrecho que iba más allá de lo profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El escritor, además, recordó que Arrieta había reservado inicialmente una estancia conjunta en el Panviman Resort, donde indicó que su "amigo" Daniel se alojaría antes de su llegada. Sin embargo, Sancho alquiló aparte un bungalow en una zona apartada de la isla, donde acabaría cometiendo el crimen. Se sabe que parte del entorno del español conocía al colombiano, pero pensaban que era un socio inversor, no su pareja, como destacan también fuentes como 'El Economista'. Triun Arts destacó también que Sancho pasó de admitir el crimen a hablar de un supuesto intento de agresión sexual por querer cortar el vínculo, del que no hubo "indicios", y volver a cambiar el relato en el juicio, donde sostuvo que desconocía que Arrieta quisiera una relación romántica, negó cualquier vínculo sexual entre ambos, afirmó que no sabía que el cirujano mantuviera relaciones con hombres y aseguró que el encuentro en Tailandia únicamente respondía a un asunto de negocios.

Sancho y un estilo de vida de lujo

Silvia Bronchalo ha señalado que su hijo esperaba “la absolución o una condena menor”, que "no entendió nada" al escuchar la sentencia de cadena perpetua y que, para ella, esa condena es "excesiva". Las autoridades tailandesas, sin embargo, como destacan los distintos analistas, consideraron la pena proporcional a un asesinato premeditado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sancho ahora permanece en la cárcel de Surat Thani y espera conocer sentencia firme. Atrás quedan todos sus vínculos. Como recordaba su madre, en el momento del crimen mantenía una relación con su novia, una joven de 31 años con la que llevaba casi cinco años saliendo. No obstante, pese a esta relación estable, habría mantenido también otras aventuras, según diversas fuentes. Su vínculo con Arrieta, mientras tanto, combinaba lo afectivo con un estilo de vida marcado por el lujo. Este contexto, según los expertos, ayuda a comprender la complejidad de la vida personal y económica de Daniel en los meses previos al crimen.