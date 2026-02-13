Archivan la causa contra Hazte Oír por la lona con Pedro Sánchez y la palabra 'corrupto'

El auto apreciar "falta de relevancia penal de los hechos investigados"

El Juzgado de instrucción número 12 de Madrid ha archivado la causa contra Hazte Oír por la colocación el pasado mayo de una gran lona en la fachada de un edificio frente al Congreso de los Diputados con la palabra 'corrupto' junto a una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El auto con fecha del 11 de febrero, al que tuvo acceso Efe, decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra la organización ultracatólica al "apreciar falta de relevancia penal de los hechos investigados" como para determinar que pudieran suponer un delito de injurias y calumnias, tal y como denunció el PSOE.

"Una manifestación crítica de contenido político"

Según la jueza, las imágenes y expresiones, que incluían un montaje con expedientes con títulos como 'Caso Begoña', 'Caso Hermano' o 'Caso Ábalos/Koldo/PSOE' son "una manifestación de crítica de contenido político, enmarcada dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio".

"Lo que se colocó (...) no fue una lona con contenido publicitario, sino con un contenido de alcance político, mediante el cual se pretendida exponer de forma pública una crítica hacia el presidente del Gobierno, utilizando la palabra corrupto y una imagen" de Pedro Sánchez.

El PSOE recurrirá el archivo

Fuentes del PSOE han explicado este viernes que recurrirán el archivo "de la lona del odio", una decisión que aseguran no compartir ni entender, ya que a su juicio sí promovía la violencia y el odio "con voluntad inequívoca de señalamiento público" dentro de una "campaña de descrédito y deshumanización personal" contra Sánchez.

Con sus 253 metros cuadrados, esta lona no era para los socialistas "una pancarta improvisada", sino "una campaña organizada, planificada y amplificada después con camiones, pancartas y proyecciones luminosas. Es decir, un ejemplo más de la sucia campaña de la derecha ultra y la ultraderecha".