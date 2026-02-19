Las mujeres ya representan el 19% de los efectivos policiales y el 13% en las fuerzas armadas

Interior pone protección a la mujer que denunció al ex número dos de la Policía tras sufrir llamadas "intimidatorias"

El caso de la denuncia de por agresión sexual del número dos de la Policía Nacional a una subordinada y las posteriores coacciones que sufrió la supuesta víctima, ponen de manifiesto un entorno laboral en el que continúa habiendo mucho machismo.

Pese a que en los cuerpos de seguridad españoles siguen predominando los hombres, poco a poco se van haciendo hueco las mujeres y llegando a lo más alto como es el caso de la teniente Elena Gutiérrez, la primera mujer piloto del Eurofighter en España o María Dolores Gimeno, la primera mujer coronel de la Guardia Civil.

No es fácil, pero las mujeres ya representan el 19% de los efectivos policiales y el 13% en las fuerzas armadas.

Petición de protección de la mujer que se ha querellado contra el exDAO

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confirmado que el Ministerio de Interior le ha comunicado la solicitud de protección de la mujer que ha acusado al ex jefe operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González de un delito de agresión sexual.

"Para nosotros lo importante es la víctima, tenemos que reconocer esa valentía de una víctima que no solamente es víctima del DAO, sino que es una víctima del sistema, porque realmente se ha opuesto a todo, se ha se ha enfrentado contra todo, ha alzado la voz frente a esa agresión sexual, pero también a ese acoso laboral", ha puntualizado Redondo.

“Referente para muchas mujeres”

En ese sentido, la ministra ha subrayado que la denunciante "es un referente para muchas mujeres que probablemente en sus entornos están sufriendo también este acoso sexual y acoso laboral".

Por otro lado, Redondo ha reflexionado sobre el machismo, que ha asegurado que es "transversal" y ha apuntado que "los acosadores están en todas las instituciones y no hay nadie o ninguna entidad a salvo del machismo", tras lo que ha añadido que "lo importante es cómo se reacciona frente a ese machismo".

Ana Redondo ha defendido la reacción del Gobierno, que ha asegurado "ha sido inmediata, en menos de cinco horas" y en cuanto se ha tenido conocimiento de los hechos denunciados se ha destituido al presunto agresor y se sigue investigando para conocer en profundidad lo que ha ocurrido. "Y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Tengo que recordar que la víctima no ha querido manifestar esa información también para protegerse y para recabar todas las pruebas que la permitieran acudir a ese juicio", ha añadido.

La titular de Igualdad ha incidido en que no existe la misma reacción en otros partidos que tienen casos "como el de Móstoles o el de Alcalá de Henares que, lejos de reaccionar a favor de la víctima, reaccionan a favor del acosador o el presunto acosador y le dan protección y sobre todo intentan acallar a las víctimas e incluso las ponen en la picota con nombres y apellidos".

A este respecto, ha asegurado que la ciudadanía "sabe perfectamente" quiénes "están con las víctimas y quiénes están con los agresores y no hay comparación posible" y ha reiterado que el Gobierno es "responsable", "feminista" y protege a las víctimas. "Y el Partido Popular allí donde gobierna protege a sus agresores", ha aseverado.