Marlaska, en el punto de mira: ¿Sabía algo de las actuaciones del DAO?

La denuncia llega directamente al Juzgado al día 9 de enero y no pasa por ninguna comisaría de la Policía Nacional

La denunciante del DAO sabía que sus datos personales estaban circulando y tenía miedo de los tentáculos de su jefe

Fernando Grande-Marlaska vuelve a estar en el punto de mira. Ahora, por la acusación de violación a su mano derecha en la polícía. Se cuestiona mucho qué sabía y qué no sabía de todo esto y también si ha actuado correctamente. Es un poco lo que le reprocha el Partido Popular.

En las últimas horas han sido un no parar de acusaciones contra el ministro Grande- Marlaska. El punto álgido sin duda se vivió en la sesión de control, cuando uno a uno, practicamente todos los diputados del Partido Popular que tenían que intervenir, tuvieron algun reproche para el ministro del Interior. Dijeron desde que daba naúseas verle en elbanco azul, le acusaron de amparar a un violador y otros hablaron de que era devastador verle sentado en el Congreso.

La denuncia llégo directa al juzgado el 9 de enero, permaneció secreta. No pasa por ninguna comisaría de la Policía Nacional. El juez no acudió a la Fiscalía y Gemma Barroso, fue informada a las 16:00. Es cuando se sabe. Y ahora nos hacemos la pregunta de si Marlaska sabía algo antes. Es cierto que su vinculación con el DAO era máxima, en Interior habían atrasado su jubilación y se le había defendido firmemente en otras ocasiones. Pero, a esta hora, no hay ninguna prueba directa de que el ministro del Interior tuviese conocimiento de la denuncia. Para Feijóo no saberlo es motivo de responsabilidades políticas.