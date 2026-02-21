"No es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos", ha afirmado

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "no se dan las condiciones" para seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC al no obtener garantías respecto al traspaso del IRPF a Cataluña.

"Es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla los compromisos y, desgraciadamente, esto todavía no ha ocurrido y no tenemos ninguna garantía de que acabe pasando", ha sostenido en una intervención en el Congreso Nacional de ERC este sábado.

Asimismo, se ha mostrado abierto a llegar a un acuerdo para acelerar el consorcio de inversiones y ha señalado: "No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el Partido Socialista dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país".

Sánchez y Junqueras se reunieron este viernes en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, se reunieron este viernes en secreto en el Palacio de la Moncloa, un encuentro que no sirvió para desencallar el traspaso a Cataluña del IRPF, condición que los independentistas catalanes han puesto encima de la mesa para negociar tanto los Presupuestos catalanes como los Presupuestos Generales del Estado.

Esta reunión, avanzada por el diario 'La Vanguardia y confirmada por ERC a Europa Press, tuvo lugar este viernes por la mañana en la Moncloa, tan sólo horas después del regreso a Sánchez de su viaje oficial a la India.

Junqueras llevaba desde el miércoles en Madrid, donde además de reunirse con sus compañeros parlamentarios, ha aprovechado para verse con el jefe del Ejecutivo para insistir en su reivindicación.