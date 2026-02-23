Las cúpulas de los dos partidos han intercambiado impresiones y han llegado al acuerdo de retomar desde cero las conversaciones

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos han intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera centrada en el programa de gobierno y la segunda sobre los cargos, ha avanzado este lunes en rueda de prensa su secretario general, Ignacio Garriga.