Vox, con su candidato Alejandro Nolasco, ha pasado de 7 a 14 diputados en Aragón: el PP ha cedido dos, quedando en 26, mientras el PSOE se derrumba con 18

Elecciones en Aragón: el PP gana, lejos de la ansiada mayoría absoluta, el PSOE cae a su mínimo histórico y Vox duplica su resultado

Compartir







El PP celebraba ayer su triunfo en las elecciones de Aragón entre gritos de presidente a Jorge Azcón; una victoria, no obstante, amarga para la formación en lo que se refiere al imparable ascenso de Vox, que tras duplicar sus diputados, condiciona la estrategia de los ‘populares’ y supedita la formación de Gobierno al pacto entre ambos.

Mientras el PP ha logrado 26 escaños, tras perder dos, Vox pasa de 7 a 14, lo que vuelve a certificar, como ya sucediese en Extremadura, que los de Santiago Abascal siguen en un incesante alza, al contrario que el PSOE, que vuelve a sufrir un nuevo descalabro, cayendo de los 23 a los 18 diputados, igualando así su peor resultado histórico en la región.

El PP, aún más dependiente de un VOX que duplica sus diputados

Los de Alberto Núñez Feijóo buscaban en Aragón tener menos dependencia de Vox, pero Vox se convertía tras el escrutinio en el gran vencedor de la noche al doblar sus escaños. La imagen era la de un contraste pleno con la del PSOE, cuya candidatura, abanderada por la exministra Pilar Alegría, certificó el desastre al ceder cinco diputados.

“Tic, tac, tic, tac. ¡El sanchismo se acaba!”, gritaba Jorge Azcón ante los suyos al vencer en las urnas, ligando la caída del PSOE a la dirección nacional del presidente Pedro Sánchez.

“Nos hubiera gustado no haber perdido un diputado por Huesca, no haberlo hecho por Zaragoza… pero no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya tenido el resultado que ha tenido el Partido Popular”, reivindicó Azcón, celebrando el triunfo pese a no haber conseguido tener menos dependencia de Vox.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al contrario, Vox, con su candidato Alejandro Nolasco haciendo tambalear al bipartidismo, mantiene la llave de la gobernabilidad, y con más fuerza, si cabe, mientras en Extremadura María Guardiola sigue pendiente de pactar su investidura los de Santiago Abascal antes de la fecha límite del 3 de marzo.

Ante el escenario, y otra vez fortalecido, el mensaje del líder de Vox para los de Alberto Núñéz Feijóo es claro: “Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros, pero si el PP pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al PSOE”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El PSOE iguala su peor resultado y la izquierda retrocede

En el otro lado, tras ceder cinco diputados, el PSOE iguala el peor resultado de su historia: “Es evidente que no es el que hubiéramos querido”, señalaba Pilar Alegría, quien ha apuntado que los suyos van a empezar a trabajar “desde ya” en una oposición “seria y responsable” con el objetivo de recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses.

Más allá, en su primer análisis de lo ocurrido, la exministra también ha señalado que la principal consecuencia es que “el PP es aún más rehén de la ultraderecha”, afirmando que "seguramente los más perjudicados sean los aragoneses y las aragonesas" porque han antepuesto su "estrategia política" a la estabilidad y "las necesidades reales de esta tierra", donde insiste en que el PSOE sigue conformando “la alternativa progresista”, pese a su golpe en estas urnas.

Frente a la caída con cinco diputados menos, el contraste lo pone la Chunta Aregonesista (CHA), que rentabiliza el descenso de los socialistas pasando de 3 a 6 escaños.

Pese a ello, el líder de su candidatura, Jorge Pueyo, advierte: “Es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca”.

Ahora, desde ya, el escenario político en la región arranca con un PP que necesita sin remedio a Vox.

“Hemos sacado más escaños que toda la izquierda junta y hay un mandato claro que habla de un Gobierno, para quien las ha ganado, que es Jorge Azón. Habrá que entenderse con fuerzas políticas en las Cortes de Aragón, por supuesto. Estamos acostumbrados a ello”, ha señalado el secretario general del PP, Miguel Tellado, mientras desde Vox dejan claro que el PP debe “cambiar de políticas” para conseguir su apoyo.