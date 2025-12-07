El PP asegura que el Gobierno de María Guardiola tiene que acompañar a los extremeños para mejorar sus vidas

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado este domingo que su formación llega a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con "la conciencia muy tranquila" después de haber cumplido con lo que prometieron a los ciudadanos.

"La presidenta Guardiola pasea por las calles y pueblos de nuestra región y no recibe las gracias por una expectativa, sino por haber cumplido y haber mejorado la vida de los extremeños", ha dicho Bautista en declaraciones a los medios en Badajoz, que además ha incidido en que pueden "mirar con la cara muy alta" a la población porque se ha estado a su lado "en las buenas y en las malas".

Bautista ha defendido que los extremeños deben saber que "aquí no va a haber más insultos, ni más broncas, ni esos enfrentamientos que se ven en otras partes de España", sino apuesta por la moderación, centralidad y diálogo, dejando de lado los extremismos.

También ha reiterado que el Gobierno de María Guardiola tiene que acompañar a los extremeños para mejorar sus vidas como ha ocurrido con el sector turístico, que ha conseguido "récords impensables hace unos años".

Tras recordar que 2024 fue el mejor año de la historia de Extremadura en materia turística, ha incidido en que en este puente "se roza el lleno absoluto", unos datos que no son casualidad.

Por ello, asegura que "votar a María Guardiola, votar al Partido Popular, es un voto al turismo, es un voto por el empleo, por el crecimiento económico y social, es un voto también por nuestro mundo rural".

Gallardo: El modelo de Guardiola es el de Ayuso

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado este domingo sobre el modelo de infraestructuras del PP en Extremadura, que ha vinculado con el "modelo de Ayuso", basado en la privatización y el negocio con lo público.

Gallardo ha hecho estas declaraciones en la localidad pacense de Zafra, donde ha mantenido un encuentro con vecinos y ha compartido las principales líneas de su programa en el caso de llegar a la Junta, centradas en el impulso de las infraestructuras públicas, la movilidad y el desarrollo industrial de la región.

En este sentido, se ha comprometido a recuperar la opción 2+1 (híbrido entre carretera de dos carriles y autovía) para la carretera entre Zafra y la vecina Jerez de los Caballeros, que paralizó el Ejecutivo de María Guardiola para convertirla en autovía, pero que no se ha materializado.

"Hoy no hay ni autovía, ni 2+1. Lo que hay es lo de siempre: nada. Kilómetros cero de infraestructuras hechas por el Partido Popular en Extremadura", ha denunciado.

De este modo, ha reafirmado su compromiso de recuperar e impulsar de forma inmediata el proyecto para una vía que supondrá mayor seguridad, mejores condiciones de competitividad y un fuerte estímulo para el desarrollo industrial y el empleo, especialmente para los jóvenes de la región.

"Cuando ahora vuelven a hablar del 2+1 en su programa, lo hacen desde un planteamiento de colaboración público-privada que en realidad esconde autopistas de peaje. Y eso lo vamos a combatir claramente", ha asegurado.

Frente a ello, ha defendido el modelo socialista de infraestructuras públicas sin peajes, con una apuesta decidida por la movilidad y la igualdad de oportunidades para todos los municipios de Extremadura.

En materia de transporte, ha destacado las mejoras ya realizadas en la red ferroviaria gracias al impulso del Gobierno de España, como el itinerario operativo entre Badajoz y Cáceres, con cuatro frecuencias diarias y un tiempo de trayecto de 46 minutos.

Gallardo ha indicado que a partir del día 21, si gana los comicios, se podrá en marcha un verdadero Plan de Movilidad para Extremadura y un bono único de transporte, que permitirá mejores condiciones y una mayor conexión entre pueblos y ciudades, facilitando el acceso a servicios, empleo y oportunidades sin necesidad de abandonar nuestros municipios.

En Aragón, el presidente Azcón se marca un plazo

El otro frente del PP se encuentra en Aragón. Una vez más, bajo la amenaza de Vox. El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha considerado que una semana es un tiempo "más que prudencial" para comprobar si tiene apoyos para aprobar nuevos presupuestos autonómicos y ha ratificado que, si no los tiene, "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas.

En declaraciones este sábado ante el Congreso de los Diputados, Azcón, que gobierna en minoría, ha puesto el foco en Vox al recordar que de las elecciones de mayo de 2023 salió "una mayoría de cambio" que tiene que ponerse de acuerdo en un "momento excepcional" para Aragón.

A su juicio, no hay razones "objetivas" para que se rechace un presupuesto que ha calificado de "histórico", por lo que ha pedido no prejuzgar el resultado de las negociaciones que inicia ahora su Ejecutivo.

Aragón ha vivido este año con presupuestos prorrogados y Azcón descarta una nueva prórroga. Su objetivo, ha explicado, es empezar las negociaciones ya con Vox, el partido con el que gobernó y que apoyó las cuentas para 2024.