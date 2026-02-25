Antonio Tejero estaba recibiendo tratamiento hospitalario del Hospital de la Ribera a domicilio en la vivienda en la que ha terminado falleciendo

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23F, ha fallecido este miércoles en el domicilio familiar de Alzira, Valencia, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano, han confirmado fuentes sanitarias. Tejero ha muerto a los 93 años después de pasar los últimos años en esta localidad valenciana, donde tenía vínculos familiares.

Según las fuentes sanitaria citadas, Tejero estaba siendo tratado por la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del citado hospital público, situado también en Alzira. Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronel.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El comunicado de la familia

El pasado mes de octubre, la familia del teniente coronel emitió un comunicado en el que informaba sobre su estado de salud. En el documento familiar, difundido por su representación legal, el entorno del exguardia civil subrayó que Tejero estaba "rodeado de toda su familia", con un "poco de fiebre" y "consciente y sereno". El texto lamentaba que algunos rotativos informaran sobre su deceso cuando no se produjo: "Nos vemos en la obligación de desmentir categóricamente la noticia falsa que ha sido difundida en diversos medios de comunicación y plataformas digitales sobre su supuesto fallecimiento".

Su muerte se produce el día en el que el Gobierno ha desclasificado los documentos del 23F. En esos documentos desclasificados constan decenas de conversaciones intervenidas por la Guardia Civil como la de la mujer del golpista el 23-F y algunos días posteriores, que han sido desclasificadas 45 años después por el Ejecutivo, en las que Díez Pereira lamenta insistentemente que su marido ha sido "engañado".