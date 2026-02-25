Antonio Tejero después del 23F: denunció a Sánchez, Artur Mas y estuvo en la exhumación de Franco

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

Antonio Tejero ha fallecido a los 93 años justo el día en el que se han desclasificado los papeles del 23F.

Antonio Tejero ha fallecido a los 93 años justo el día en el que se han desclasificado los papeles del 23F. Cuestión del destino. La imagen de Tejero en el Congreso ese día, pistola en mano y esa frase de "Quieto todo el mundo", ha quedado grabada en la memoria de los españoles y en la historia de España.

Tras salir de prisión, dedicó la mayor parte de su tiempo a la pintura, pero no cejó nunca en mostrar a las claras su idea política. Siempre pensó que fue un peón utilizado por todos, como confesaba su mujer de forma categórica en los papeles desclasificados del 23f. "¿Has visto qué asco? Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao”.

Tejero, está claro, no veía con buenos ojos la deriva del país en las últimas décadas. Para él, el tema de la unidad nacional era lo primero. Así, en noviembre de 2012 presentó una denuncia contra Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, por conspiración e intento de sedición por sus planes independentistas en Cataluña.

En 2023 hizo lo mismo contra Pedro Sánchez por sus negociaciones de investidura con partidos nacionalistas. Ese año, en una conversación con El Español, Tejero explicaba sus motivos: “No veo ninguna reacción social ante las barbaridades que hace ese hombre que se llama Pedro y sus maniobras antiespañolas que están poniendo en peligro la identidad de la Patria” y se reafirmaba en sus viejas convicciones: “Me gustaría que hubiera un gobierno militar que pusiera las cosas en su sitio”, aunque aseguraba aceptar al “PP como mal menor”.

El tema de ETA también le alteraba. El golpista, condenado a 30 años de prisión por rebelión tras irrumpir en 1981 en el Congreso de los Diputados, considerabsa un hecho "grave e imperdonable" los acuerdos del PSOE con EH Bildu, pese a las "doce víctimas mortales de ETA pertenecientes al Partido Socialista". "Y, sin embargo, Sánchez no tiene reparo en estrechar amistosamente las manos de asesinos etarras por siete votos", manifestaba en su denuncia.

Tejero fue visto por última vez el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Fue recibido por los partidarios de Franco entre gritos de "Viva Tejero", "Arriba España" o "Gracias por todo, Antonio".