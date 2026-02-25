Entre los documentos están también las transcripciones de las conversaciones que se mantuvieron desde el Palacio de la Zarzuela

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

La muerte de Antonio Tejero llega justo el día en el que el Gobierno ha desclasificado documentos hasta ahora secretos relacionados con el intento de golpe de Estado. Un total de 153 archivos. Algunos de ellos, por ejemplo, detallan bulos que impulsaban los golpistas para tratar de involucrar al rey para eludir su propia responsabilidad. Algunos de esos bulos han llegado hasta nuestros días.

Entre los documentos están también las transcripciones de las conversaciones que se mantuvieron desde el Palacio de la Zarzuela. Una de ellas es el rey Juan Carlos hablando con uno de los militares golpistas, con Milans del Bosch. Le dice que ningún golpe de Estado puede ser en nombre del rey porque es en contra del rey. También le pide que retire los tanques de las calles y le dice que a pesar de lo que está sucediendo, no va a abdicar la corona ni va a a abandonar España.

Otro de los documentos es un manuscrito en el que se reflexiona sobre los fallos del 23 F. Se lo intervienen a uno de los militares condenados y en ese documento se escribe que el primer fallo del 23 F fue "dejar al Borbón libre". Y también se añade que es el objetivo a batir y a anular. Entre los documentos también están las transcripciones de las conversaciones que mantuvo durante esa noche la mujer del golpista Antonio Tejero, mujer que ya ha fallecido. En ellas dice que le habían dejado solo "tirado como una colilla, que es un tonto y un desgraciado".

Un encuentro entre el rey y Milans del Bosch

Archivos, notas e informes que revelan detalles desconocidos como los que afectan al servicio de espionaje español. En un informe propio reconocen que seis de sus agentes participaron activamente en el intento de golpe y, al ver que fracasaba, idearon una operación interna para encubrir sus propios actos. También se desclasifica una nota desconocida hasta ahora, donde el CESID alerta que fuentes militares aseguran que hubo un encuentro del rey con Milans del Bosch previa al juicio.

En esta nueva documentación se ve una supuesta planificación del golpe de Estado. Se incluyen muchas transcripciones telefónicas.