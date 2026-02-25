La "muy tensa" conversación del rey con Armada, en la lista de llamadas a Zarzuela el 23F

Una situación en los cuarteles en los que el ambiente se enrarecía, según relata el que fuera después jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura

Los documentos desclasificados del 23F | Los golpistas consideraban al rey Juan Carlos "un objetivo a batir y anular"

Compartir







Uno de los documentos del golpe de Estado de 1981 ahora desclasificados hace una cronología de lo ocurrido desde el punto de vista de la Zarzuela y menciona cuatro llamadas telefónicas desde el palacio con el general Alfonso Armada, alguna "muy tensa", cinco con el teniente general Jaime Milans del Bosch y uno con el teniente coronel Antonio Tejero.

El documento del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) titulado 'Sucinto relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero de 1981 a raíz del asalto al Congreso según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela' recoge que, "a lo largo de las primeras horas y después, durante toda la noche", llaman a la Zarzuela autoridades civiles, instituciones y representaciones políticas y sindicales.

A todas ellas, afirma, "se les tranquiliza y aconseja que mantengan y hagan observar la serenidad y la calma, dándoles conocimiento de la actitud y órdenes que está impartiendo S.M. el rey".

La advertencia de Juan Carlos I

Juan Carlos I advirtió al Gobierno y a la cúpula militar meses después del golpe del 23F de la necesidad de que las Fuerzas Armadas se sintieran "consideradas y protegidas" por los poderes públicos, especialmente tras el "manifiesto de los 100", en el que militares expresaron su malestar por el trato que recibían.

Así se desprende de la carta que el entonces secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, remitió el 14 de diciembre de 1981 al director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, con el "guión" de la reunión que Juan Carlos I había tenido con el Gobierno y la Junta de jefes del Estado Mayor para hablar de una situación militar que calificó de "delicada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Unas Fuerzas Armadas vencedoras en una triste guerra civil, que no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria y que durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio, estaban acostumbradas, eso sí al mayor respeto, a la más destacada consideración, a la protección de su dignidad por parte de los distintos sectores de la Nación", dijo Juan Carlos I en esa reunión.

Por ello destacó la necesario que las Fuerzas Armadas se sintieran "consideradas y protegidas"

Una situación en los cuarteles en los que el ambiente se enrarecía, según relata el que fuera después jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, en otro documento desclasificado consignado en el Centro Nacional de Inteligencia y fechado el 25 de febrero de 1982.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Considera Faura que habría que "hacer algo para disiparlo o, por lo menos, contenerlo" mediante instrucciones de los capitanes generales de cada región para que transmitieran que, ante el juicio contra los procesados por el golpe de Estado, los militares debían ser respetuosos con la Justicia y aceptar su veredicto.

"La disciplina debe ser norma prioritaria en estos momentos, exigiendo de los inferiores un comportamiento digno, evitando las murmuraciones y cortando de raíz los bulos y rumores que, desde posiciones interesadas, se difunden de modo continuado", destaca Faura en el escrito.